Mercato concurrents OM : Lyon contraint de vendre son joueur clé cet été ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Meilleur joueur de l’OL cette saison, Lucas Paqueta serait la cible de plusieurs grands clubs européens qui pourraient rapidement passer à l’action. Selon la presse italienne, Arsenal serait prêt à tout pour se l’offrir dès cet été.

Auteur d’une saison très décevante avec seulement une dixième place au classement, l’OL vit sans doute une de ses saisons les plus compliqués. Un coach qui n’arrive pas à imposer son style de jeu et des individualités qui ne sont pas au rendez-vous cette année, Lyon est parti pour une fin de saison galère. Si sur le plan sportif, les résultats ne sont pas probants, d’un point de vue financier, cela n’est pas beaucoup plus reluisant. Le groupe Pathé, actionnaire minoritaire à hauteur de 19,36% du capital d’OL Groupe depuis 1999 à annoncer via la voix de son PDG Michel Seydoux sa volonté de retirer et de vendre leur parts du club.

Même son de cloche chez le groupe IDG, entreprise chinoise rentré dans le capital du club en 2016 à hauteur de 19,85% et qui ont injecté pas moins de 100 millions dans le club rhodanien. Une mauvaise nouvelle pour le club dirigé par Jean-Michel Aulas qui va devoir trouver de nouveaux actionnaires minoritaires. Cet hiver, l’Olympique Lyonnais avait déjà était contraint de céder un de ses joueurs phares en la personne de Bruno Guimaraes, parti tenter l’aventure anglaise à Newcastle pour la somme de 58 millions d’euros. Un scénario qui pourrait bien se répéter cet été. Selon le média italien Calciomercato, les Gunners d’Arsenal n’hésiteront pas à sortir le chéquier pour attirer le brésilien qui réalise une fois de plus, une saison réussie avec 7 buts et 5 passes décisives. Son profil plairait énormément à Mikel Arteta qui voudrait en faire le fer de lance de son attaque pour la saison prochaine.

Paqueta ouvert à un départ ?

Acheté pour 20 millions à l’AC Milan en 2020, Paqueta serait estimé à 35 millions d’euros aujourd’hui. Néanmoins avec son contrat longue durée (jusqu’en 2025) et un nouveau statut de titulaire en équipe nationale, l’OL pourrait récupérer 60 millions si ils font monter les enchères. Après avoir déclaré sa flamme de nombreuses fois au club, Paqueta pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. En effet, le milieu de terrain souffrirait énormément du départ de Bruno Guimaraes et surtout du départ de l’homme qui l’a fait venir, Juninho. D’ailleurs, dans une entrevue accordé au média brésilien Globoesporte il y a quelques semaines, Paqueta rappelait l’importance de l’ancien directeur sportif de l’OL et de ses futurs objectifs :

« à Lyon, je me suis trouvé très bien, cela a fait une différence de revoir des amis et de rencontrer Juninho, qui a été une personne fondamentale pour moi. J’ai beaucoup de choses à améliorer et à apprendre, et je suis content de ce que je fais maintenant, parce que je suis bien à Lyon et que je joue mon rôle en équipe nationale. J’espère faire de mon mieux pour aider la Seleção également. » Lucas Paqueta – Source : Globoesporte (23/03/2022)