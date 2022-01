Mercato concurrents OM : Lyon en passe de faire revenir une des plus grosses ventes du club !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Lyon serait en passe d’organiser le retour d’un de ses anciens cadres de ces dernières années selon les informations de TF1…

Tandis que le dossier de Bruno Guimaraes pourrait se conclure, pour un peu plus de 40 millions d’euros, les dirigeants lyonnais envisagent déjà de lui trouver un remplaçant dès ce mercato d’hiver. Et un ancien de la maison pourrait décider de revenir à Lyon.

Depuis quelques heures, des discussions sont engagées entre Tottenham et l’Olympique lyonnais pour un prêt de Tanguy Ndombélé ! #Mercato https://t.co/D3EUSBnmL0 — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 29, 2022

Ndombele de retour à Lyon dès cet hiver ?

Alors que les pistes Orel Mangala, Ellyes Skhiri et Téji Savanier avaient été évoquées ces derniers jours pour renforcer le milieu de terrain de l’OL, TF1 nous apprenait hier que des « discussions sont engagées entre Tottenham et l’Olympique lyonnais pour un prêt de Tanguy Ndombélé« . Alors qu’il était pisté par Leverkusen, Valence et le PSG, Tanguy Ndombele aurait choisi de revenir à Lyon sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison comme le rapporte ce matin le journal L’Équipe.