Au programme ce mardi : Lyon intéressé par un joueur de Chelsea, Rennes tient le remplaçant de Camavinga, un attaquant niçois vers la Belgique

Ce mardi, on apprend qu'Emerson Palmieri est également suivi par Lyon au poste de latéral gauche.

Alors que Lyon négocie actuellement avec Layvin Kurzawa, un autre profil serait ciblé au poste de latéral gauche. Les Gones s’activent pour anticiper un départ de Maxwel Cornet, pressenti du côté de Burnley. Pour Peter Bosz, le recrutement d’un latéral gauche est considéré comme prioritaire. À en croire les informations du Guardian, le coach lyonnais aurait ciblé un joueur du côté de la Premier League.

En effet, le média anglais rapporte que l’Olympique Lyonnais aurait jeté son dévolu sur Emerson Palmieri. En manque de temps de jeu du côté de Chelsea la saison dernière, le latéral gauche italien pourrait se relancer dans le Rhône. Estimé à 14 millions d’euros par Transfermarkt, Emerson Palmieri est le troisième choix de Thomas Tuchel derrière Ben Chilwell et Marcos Alonso. L’Olympique Lyonnais pourrait formuler une offre de prêt aux Blues. Reste à savoir s’ils accepteront. Toutefois, la priorité reste Layvin Kurzawa à ce poste d’ici la fin du mercato.

Les Bretons auraient déjà trouvé le remplaçant d'Edouardo Camavinga !

Très actifs sur le mercato, l'Olympique de Marseille a mis le ton sur la Ligue 1. Le Stade Rennais, qui est l'un des prétendants à une place au podium mais n'a pas beaucoup avancé dans son recrutement. Les Bretons auraient déjà trouvé un accord pour un milieu de terrain !

Depuis plusieurs mois, le départ d’Edouardo Camavinga est quasiment acté mais le jeune international français n’a toujours pas trouvé d’accord avec un club. Le Stade Rennais a cependant déjà trouvé son succésseur en la personne de Baptiste Santamaria.

En effet, selon les informations de Mohamed Bouhafsi, l’ancien joueur du SCO d’Angers actuellement sous contrat avec Fribourg en Allemagne devrait faire son retour en Ligue 1 dans les prochaines heures. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert définitif !

Ce mardi, on apprend que Myziane Maolida pourrait partir de Nice pour rejoindre Anderlecht qui a entamé des discussions.

Myziane Maolida a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs niçoises ce week-end. En effet, l’attaquant de l’OGC Nice serait sur le départ. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Myziane Maolida a été placé sur la liste des transferts depuis l’ouverture du mercato. Jusqu’à présent, aucun club ne s’était positionné sur le joueur. À en croire les informations de L’Équipe, il pourrait prendre la direction de la Belgique dans les jours à venir.

En effet, comme l’a révélé le quotidien sportif, Anderlecht aurait manifesté son intérêt pour s’attacher les services de Myziane Maolida la saison prochaine. Sans que le montant ne filtre, une offre aurait même été formulée par le club belge. Toutefois, le montant réclamé par l’OGC Nice serait trop élevé par rapport aux finances d’Anderlecht. En effet, il y a peu de chance que le transfert puisse se réaliser. En revanche, le principal intéressé ne serait pas insensible à l’intérêt du club belge. Affaire à suivre.

L’Équipe and Nice-Matin report that Belgian side Anderlecht are in talks with OGC Nice over the possible signing of 22-year-old French attacker Myziane Maolida. pic.twitter.com/01zR5GLJcQ

— SportzGlobal01 (@SGlobal01) August 17, 2021