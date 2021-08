Alors que Dario Benedetto s’apprête à partir, l’OM est à l’affût sur Alexander Sorloth et aimerait le recruter pour épauler Arkadiusz Milik cette saison. Pablo Longoria doit faire face à la concurrence pour l’attaquant de Leipzig.

Le mercato olympien n’est pas encore terminé. Après avoir enregistré les arrivées de huit renforts depuis l’ouverture du mercato estival, l’OM aimerait désormais recruter un latéral droit ainsi qu’un attaquant en vue d’un départ de Dario Benedetto. L’OM a déjà perdu Valère Germain, libre de tout contrat à l’issue de la saison. Cette-fois, l’attaquant argentin semble se rapprocher du Betis Séville ces derniers jours.

De ce fait, Pablo Longoria a déjà tâté le terrain et multiplie les pistes pour le remplacer dans les jours à venir. Parmi les pistes étudiées, on retrouve Giovanni Simeone, Cyle Larin ou encore Alexander Sorloth. En effet, Foot Mercato révélait que le président olympien aurait dernièrement noué des premiers contacts avec l’attaquant norvégien. Le président olympien aimerait l’attirer sous forme de prêt avec option d’achat. Alors que les dirigeants de Leipzig privilégieraient un transfert sec, ils pourraient également accepter un prêt avec option d’achat pour s’en séparer. Toutefois, l’OM n’est pas le seul club intéressé par le joueur et doit faire face à la concurrence.

Fenerbahçe intéressé par SORLOTH

Aujourd’hui, le média turc Milliyet nous apprend que Fenerbahçe figurerait parmi les prétendants pour attirer Alexander Sorloth la saison prochaine. En effet, l’attaquant norvégien a tapé dans l’œil de l’écurie turque. Il y a deux saisons, Alexander Sorloth avait déjà connu une expérience en Turquie lorsqu’il avait été prêté du côté de Trabzonspor. Un prêt qui avait été concluant pour le Norvégien puisqu’il avait inscrit 33 buts en 49 apparitions toutes compétitions confondues. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues pour le club stambouliote. Toutefois, le média turc informe qu’aucune offre n’a pour l’instant été formulée par Fenerbahçe. Le club turc lorgnerait également sur le profil de Hwang Hee-chan. Une chose est sûre, Pablo Longoria devra être vigilant s’il compte sur Alexander Sorloth la saison prochaine.

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Si le dossier Pol Lirola est prioritaire, le recrutement d’un attaquant est également nécessaire.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)