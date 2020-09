Mercato Concurrents OM : Lyon pense à deux retours et veut toujours une pépite sud-américaine !

Le directeur sportif lyonnais, Juninho s’active pour le mercato lyonnais. Le Brésilien rêve de rapatrier deux enfants du club, et garde toujours un œil sur une pépite sud-américaine !

Juninho rêve de faire revenir à la maison deux jeunes « Gones » bien connus : Alexandre Lacazette (Arsenal) et Samuel Umititi (FC Barcelone). Au micro de RMC, l’ancien roi du coup franc a admis que des discussions ont bien eu lieu entre Lyon et les deux joueurs. Mais que leurs salaires posent problème.

Lacazette et Umtiti visés ?

« Ce n’est pas notre niveau de contrat. En janvier, j’ai appelé Lacazette pour discuter avec lui. Il avait des problèmes avec Arsenal. On a pensé à un prêt de six mois pour qu’il s’éclate, joue et marque des buts. Mais dès que l’on regarde le niveau du contrat… Ce n’est pas pour nous. Aujourd’hui, on ne peut pas payer le salaire d’Umtiti. C’est la vérité. Sauf s’il fait un effort, avec un contrat plus long et qu’il a envie de revenir à la maison, je vais le chercher tout de suite. On n’a pas avancé à ce niveau-là. »

Juninho. Source : RMC Sport – 08/09/2020

LYON N’OUBLIE PAS FACUNDO PELLISTRI

En plus des 2 anciens de leur centre de formation, Juninho s’active sur une autre piste : le jeune Uruguayen Facundo Pellistri (18 ans, Penarol). Juninho a confirmé l’intérêt Lyonnais pour ce joueur, et il espère devancer la concurrence européenne sur ce dossier :

« J’aime l’état d’esprit des Uruguayens et je cherche des profils comme ça. C’est un joueur de couloir, mais qui travaille aussi défensivement. Il a déjà de l’expérience, car être titulaire au Peñarol à 18 ans, ce n’est pas facile. J’ai été joué plusieurs fois là-bas et c’est un championnat très violent. Et à 18 ans, il tient la baraque ».

Juninho. Source : Top Of The Foot (RMC) 08/09/2020