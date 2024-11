Mercato concurrents OM : Lyon peut oublier cette option pour Orban !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le RC Lens privilégie le développement de ses jeunes attaquants Rayan Fofana et Kembo Diliwidi plutôt que de recruter Gift Orban cet hiver.

Le RC Lens ne semble pas faire de Gift Orban une priorité sur le marché des transferts hivernal. Selon les informations de FootMercato, l’ancien attaquant de La Gantoise, régulièrement cité comme une cible potentielle des Sang et Or, n’est pas en tête de liste des recruteurs lensois. Will Still, l’entraîneur du RC Lens, a clairement exprimé son intention de ne pas recruter de numéro 9 cet hiver, sauf « opportunité de fou ».

Orban à Lens ? Still pas intéressé…

❌Gift Orban pas vraiment une piste prioritaire pour le RC Lens ❗️Will Still, qui n’a pas réclamé de recruter de n°9 cet hiver sauf opportunité de fou, veut capitaliser sur ses 2 attaquants, Rayan Fofana et Kembo Diliwidi qui ont signé pro récemment pic.twitter.com/Lxzleovani — Sébastien Denis (@sebnonda) November 14, 2024



Au lieu de chercher un nouvel attaquant, Will Still préfère capitaliser sur ses jeunes talents, à savoir Rayan Fofana et Kembo Diliwidi, deux attaquants récemment passés professionnels. Le coach lensois compte sur l’évolution de ces jeunes joueurs pour renforcer l’attaque de l’équipe. L’objectif est d’intégrer progressivement ces jeunes éléments dans le collectif et de leur offrir davantage de temps de jeu, sans bouleverser l’équilibre actuel de l’effectif.

Gift Orban ne répond pas aux attentes de l’OL et peine à s’imposer comme titulaire. L’attaquant lyonnais, souvent remplaçant, partage cette situation avec l’autre recrue Mikautadze, qui n’a également pas trouvé sa place dans le onze de départ. Le manque de temps de jeu d’Orban à Lyon pourrait précipiter son départ lors du prochain mercato. En difficulté sportivement, l’OL cherche à se séparer de certains joueurs pour alléger son effectif et générer des liquidités. Le départ de Gift Orban semble inévitable, d’autant que Lyon a un besoin urgent de renforcer sa situation financière.

Le RC Lens semble donc privilégier la stabilité et la continuité. Lyon va devoir chercher une autre porte de sortie pour son attaquant…