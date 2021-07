Mercato Concurrents OM: Lyon pourrait encore perdre des joueurs !

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). Alors que Lyon a signé seulement deux joueurs, son entraineur s’est exprimé concernant le mercato…

Comment Juninho va-t-il orchestrer ce mercato estival du côté de Lyon ? Le directeur sportif du club rhodanien devra composer avec de nombreux départs attendus, comme l’avait confirmé Jean-Michel Aulas. Il faut rappeler que les Gones connaissent un petit vide financier dû à leur non-qualification à la Ligue des Champions, pour la seconde saison consécutive. Seulement deux joueurs ont débarqué à Lyon : Damien Da Silva (libre) et Henrique.

Peter Bosz n’exclut pas des départs…

A LIRE: OM Mercato: Une piste offensive évoque son avenir

« Il n’y a que 7 clubs environ dans le monde, dont le Real Madrid, Manchester City qui ne sont pas obligés de vendre des joueurs. S’ils désirent les garder, ils le font. L’Olympique Lyonnais n’est pas dans ce cas. C’est possible qu’il y ait des départs (…) Depuis le début, j’ai des jeunes, donc je vais regarder avec le staff quels joueurs nous allons retenir. » Peter Bosz— Source: Le Progrès (21/07/21)

« On a des joueurs qui représentent une valeur d’effectif de plus de 400 M€. On va continuer d’investir et de valoriser. Oui, on aura une bonne équipe, un budget significatif sera consacré au recrutement » Jean-Michel Aulas (15/06/21) Source: Le Progrès