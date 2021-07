OM Mercato: Une piste offensive évoque son avenir

Depuis l’ouverture du mercato estival, l’Olympique de Marseille a déjà recruté sept joueurs. Parmi ces derniers, deux ailiers :Konrad de la Fuente et Cengiz Under. Alors que la priorité semble désormais Lirola puis ensuite de vendre, Pablo Longoria aurait noué des premiers contacts avec un Steven…

D’après Blick, l’Olympique de Marseille s’intéresserait au profil de Steven Zuber. Alors que deux ailiers ont déjà signé en faveur de l’OM, Pablo Longoria n’aurait pas encore terminé son marché dans ce secteur de jeu. Le joueur de 29 ans, qui évolue à Francfort serait une vraie une vraie piste pour le président espagnol. Selon Rudy Galetti, journaliste italien, les premiers contacts entre le club olympien et l’Eintracht ont eu lieu. Son prix tournerait autours des 7 millions d’euros, il se pourrait que cette cible arrive en remplacement de Radonjic, sur le départ.

On verra après mes vacances– Zuber

Il s’est exprimé sur son avenir dans les colonnes de Blick :

« Je pense que mon conseiller est un peu occupé. Pas seulement à cause de moi, mais aussi à cause des autres joueurs. Si quelque chose de concret devait survenir, j’en serai certainement informé. Je ne demande pas, j’ai confiance et profite du reste de mes vacances. Je serai de retour à l’entraînement à Francfort le 26 juillet, on verra tout le reste » Steven Zuber— Source: Blick (20/07/21)