Mercato concurrents OM : Lyon prêt à refuser 4M€ de Tuchel pour son défenseur?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Chelsea fait tout pour récupérer Emerson, prêté à Lyon mais le club présidé par Jean-Michel Aulas le refuse !

Le recrutement de Peter Bosz au poste d’entraîneur dès la saison dernière donnait un peu d’espoir aux Lyonnais qui ont beaucoup souffert de la mésentente entre Rudi Garcia et Juninho. Le recrutement était également alléchant avec Shaqiri et Boateng… Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Depuis le début de la saison, l’une des satisfactions reste tout de même Emerson Palmieri, le latéral gauche. Ancien joueur de l’AS Roma et de Chelsea, l’Italien appartient toujours aux Blues. En manque de joueurs à ce poste avec la blessure de Ben Chillwell, Thomas Tuchel espère récupérer son défenseur.

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Un milieu de la Juventus au lieu de ce Lyonnais ou ce Lillois?

Cependant, Lyon ne compte pas le laisser filer aussi facilement. Pour casser son prêt, les Londoniens auraient proposé près de 4 millions d’euros. Le coach allemand serait « fan » de son profil selon The Athletic et voudrait à tout prix le récupérer mais Emerson se sentirait bien à Lyon et apprécierait le rôle qu’il joue dans l’équipe de Peter Bosz. Les Blues vont devoir se montrer convaincants pour le faire revenir en Premier League !

▪️ #CFC want him back – have had a £3.3m compensation bid knocked back – Tuchel a fan

▪️ Has impressed in France – Lyon fans would be furious if he was allowed to return

▪️ Emerson is happy in Lyon – will take some convincing

📝 @SJohnsonSport & @MarkCarey93

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 12, 2022