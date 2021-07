Mercato concurrents OM: Lyon rêve du retour de cet ancien joueur ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). Lyon souhaiterait s’attacher les services d’Alassane Plea…

Comment Juninho va-t-il orchestrer ce mercato estival du côté de Lyon ? Le directeur sportif du club rhodanien devra composer avec de nombreux départs attendus, comme l’avait confirmé Jean-Michel Aulas. Il faut rappeler que les Gones connaissent un petit vide financier dû à leur non-qualification à la Ligue des Champions, pour la seconde saison consécutive. Pour remplacer Memphis Depay, Lyon voudrait s’attacher les services de son ancien joueur Alassane Plea d’après les informations de l’Equipe.

« Formé à Lyon, Alassane Plea est également dans le casting de Peter Bosz, comme possible renfort offensif en cas de dégraissage à l’OL. Le nouvel entraîneur lyonnais et ancien de Leverkusen suit le Français depuis ses débuts en Championnat d’Allemagne. »https://t.co/DLpKEoWbYr — Max (@MaxOL69) July 23, 2021

Jean-Michel Aulas et Peter Bosz se sont tous les deux exprimés sur le mercato lyonnais :

« J’espère oui mais on ne sait pas. C’est le travail de Juninho. Les joueurs qui sont déjà là, Damien (Da Silva) et Henrique, ce sont des joueurs qui se sont très vite intégrés dans le groupe. J’ai été surpris par Henrique parce qu’il parle déjà un peu français » Peter Bosz (18/07/21)– Source : Conf de presse

« On a des joueurs qui représentent une valeur d’effectif de plus de 400 M€. On va continuer d’investir et de valoriser. Oui, on aura une bonne équipe, un budget significatif sera consacré au recrutement » Jean-Michel Aulas (15/06/21) Source: Le Progrès