Mercato concurrents OM : Lyon s’active déjà pour remplacer Gusto !

L'Olympique Lyonnais s'active déjà pour pallier le départ de Malo Gusto à Chelsea cet été . Le club rhodanien aurait sondé un ancien joueur du FC Barcelone et souhaiteraient prolonger une des révélations de la saison.

Malo Gusto s’est engagé lors du mercato hivernal avec Chelsea. Il ne rejoindra cependant les Blues qu’à la fin de la saison. Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais s’active déjà pour trouver son remplaçant. Selon les informations de 90min, Jean-Michel Aulas aurait coché le nom de Serginio Dest pour remplacer Gusto. Le défenseur du FC Barcelone est actuellement prêté au Milan AC. Les Rossoneri ne devraient pas lever l’option d’achat fixé à 20 millions dans le prêt du joueur qui pourrait retourner à Barcelone dès cet été. Le jeune américain devrait être placé sur la liste des transferts par les Blaugranas. Si l’OL a déjà manifesté son intérêt, il est loin d’être le seul club sur le dossier. L’Atlético Madrid, Villarreal, Valence, Séville, West Ham, Crystal Palace ou encore Wolverhampton surveillent la situation du défenseur de 22 ans.

