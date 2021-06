Mercato concurrents OM: Lyon se penche sur un milieu de terrain roumain ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). A la recherche de bonnes affaires pour améliorer son effectif, Juninho s’intéresserait à un milieu roumain qui évolue en Serie A.

En difficulté financière à cause de leur non-participation à la Ligue des Champions pour la deuxième saison d’affiler, Lyon cherche à recruter malin cet été. De nombreux cadres comme Jason Denayer ou Houssem Aouar par exemple pourraient quitter le club et Juninho tente de leur trouver des remplaçants. Pour compléter le départ du milieu de terrain français, Lyon suivrait un joueur roumain qui évolue à Cagliari.

Razvan Marin sur les tablettes de lyon ?

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Lyon souhaiterait s’attacher les services de Razvan Marin. Cette saison, le milieu de terrain roumain était prêté avec option d’achat obligatoire à Cagliari. Il a disputé 39 matchs sous les couleurs du club sarde lors du dernier exercice durant lesquels il aura délivré six passes décisives et inscrit trois buts. Des statistiques très correct pour un milieu de terrain et qui auraient poussé les dirigeants lyonnais a faire une offre de 15 millions d’euros pour le joueur. A noter que le profil de Razvan Marin est très apprécié et surveillé du côté de l’AC Milan.