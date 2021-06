OM: « Gerson est l’un des meilleurs joueurs à son poste au Brésil »

Gerson est la première recrue de ce mercato estival marseillais. Choix prioritaire de Jorge Sampaoli, l’entraineur argentin a donc eu ce qu’il voulait. Un journaliste brésilien a donné quelques précisions sur les qualités du Brésilien.

Un premier joueur est devenu marseillais en la personne de Gerson. Lors de la rencontre entre Pablo Longoria, Frank McCourt et les supporters de l’OM, le président olympien aurait été interrogé par ces derniers sur le transfert de Gerson à l’Olympique de Marseille. Plusieurs prix ont été annoncé: certains annoncent 25 millions hors bonus, d’autres estiment la transaction à 20 millions d’euros mais le prix ne serait aucun de ces deux montants. En effet, Pablo Longoria aurait annoncé aux fans que le prix du transfert serait inférieur à 15 millions d’euros. Un investissement qui reste important, pour un élément qui ne s’est pas imposé en Europe. Felipe Schmidt, journaliste pour O Globo, a dressé le portrait du joueur à Foot Mercato.

Il a été le meilleur joueur du dernier championnat brésilien

A LIRE: MERCATO OM: LOPEZ DONNE UNE INDICATION SUR BOGA…

« Gerson est l’un des meilleurs joueurs à son poste au Brésil. On se demande même pourquoi il n’a pas encore été convoqué en Seleção par Tite. Il a commencé sa carrière comme milieu offensif, mais, à Flamengo, il est redescendu d’un cran, comme relayeur. Il est le baromètre de l’équipe, il donne le rythme, initie les actions et se projette pour finaliser. Il impulse également le travail de pressing du secteur offensif. C’est souvent lui qui est à la manœuvre sur cet aspect. C’est un joueur complet, capable d’assurer un marquage et d’attaquer avec la même efficacité. Selon moi, il a été le meilleur joueur du dernier championnat brésilien remporté par Flamengo » Felipe Schmidt journaliste pour O Globo— Source: Foot Mercato (10/06/21)