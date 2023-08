Mercato Concurrents OM : Lyon s’offre enfin cette recrue ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Lyon tient peut-être là sa recrue de l’été. Laurent Blanc l’a confirmé après le match contre Nice, Ernest Nuamah sera certainement lyonnais cette semaine. Le ghanéen est arrivé à Lyon en provenance du FC Nordjaeslland.

La recrue de l’été et peut-être le remplaçant de Barcola. Laurent Blanc l’a annoncé en avant-première après le match nul contre Nice hier soir. Ernest Nuamah sera lyonnais cette semaine. Le joueur arrive du FC Nordjaeslland. Le coach qui souhaitait être plus fourni offensivement est servi avec l’ailier. « Il va nous amener ce qu’il est capable d’amener, il est plein de gaz, plein de jus. C’est un très jeune joueur. Il va nous amener un peu de concurrence devant. C’est une bonne chose d’amener de la concurrence, pour tout le monde. Plus il y aura de concurrence, mieux ce sera », a appuyé le champion du monde 98.

Nuamah arrive Barcola s’en va ?

Un renfort offensif bien venu et qui va peut-être débloqué le départ de Barcola au PSG ? Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola s’est entretenu avec son entraîneur et sa direction ce vendredi pour demander un départ selon RMC sport. L’international Espoirs a manifesté son envie de rejoindre le Paris Saint-Germain même si pour l’heure il n’a aucun accord avec le club de la capitale.

John Textor, a changé plusieurs fois d’avis sur le montage financier d’après le média. Le président de l’OL a voulu inclure Abdou Diallo dans la transaction avant l’arrivée de Jake O’Brien. Il a aussi tenté Hugo Ekitike.

Laurent Blanc a évoqué un départ de Barcola ce vendredi dernier en conférence de presse : « Il faudrait lui poser la question, il n’y a que lui-même qui peut répondre. Est-ce que tout son esprit est ici? Je n’en sais rien. Mettez-vous à sa place, ça peut perturber, il peut être impacté par ça et il l’est. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu’il soit le moins impacté possible, c’est sur le terrain qu’il doit donner des réponses. Que sur le terrain, j’ai encore parlé avec lui ce matin. Ce que je lui dis, vous ne le saurez pas. »

Également question à propos du jeune attaquant formé à Lyon, l’entraîneur du PSG Luis Enrique n’a pas voulu parler « d’un joueur qui n’est pas au club« .