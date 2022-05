Mercato concurrents OM: Lyon sur un finaliste de la Conférence League ?

L’Olympique Lyonnais souhaiterait pallier au départ d’Emerson, non retenu à la fin de son prêt, le club rhodanien tente de finaliser le transfert de Tyrell Malacia, le latéral gauche du Feyenoord Rotterdam. Dans un poste clé comme celui-là, l’OL est très ambitieux et pourrait bien arriver à ses fins dans ce dossier.

Lyon, ayant poussé vers la sortie Emerson, le double champion d’Europe (avec Chelsea et l’Italie) en 2021 auteur d’un prêt non convaincant, serait d’ores et déjà sur les tablettes de Tyrell Malacia pour le remplacer. Le latéral gauche de Feyenoord serait sans doute une belle recrue, pour se l’offrir, Lyon devrait débourser un montant avoisinant les 20 millions d’euros. Avec ce genre de recrue, l’OL miserait sur un joueur d’avenir à fort potentiel comme Malacia.

Manchester United aussi intéressé ?

Le latéral gauche du Feyenoord Rotterdam, qui a montré ses qualités aux yeux de l’Europe à l’occasion de l’épopée du club hollandais en Conférence League, intéresse l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines. Le joueur de 22 ans est considéré comme l’une des révélations cette saison grâce à ses performances en Europe, cette saison avec une finale perdue face à la Roma de José Mourinho (1-0) mercredi. Tyrell Malacia a sans doute disputé son dernier match sous le maillot de son club formateur qui devrait susciter l’intérêt de nombreux clubs en Europe. Des offres seraient même déjà sur la table des dirigeants néerlandais et ce, avant l’ouverture du mercato estival. Selon certaines informations, Manchester United serait attentif à la situation du latéral gauche du Feyenoord Rotterdam.

À la recherche du successeur d’Emerson, l’#OL continue d’avancer pour arracher la signature de #Malacia (#Feyenoord), qui s’est d’ores et déjà entretenu avec Bosz. #Mercato #OL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 27, 2022

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais. Néanmoins, le club rhodanien serait bien placé sur ce dossier. Selon le journaliste Ignazio Guenardi, les dirigeants lyonnais avancent bien sur ce dossier, et peuvent compter sur son entraîneur hollandais Peter Bosz qui se serait déjà entretenu avec Tyrell Malacia.

Désormais, reste à savoir si la direction pourra parvenir à rafler la mise avec Malacia et surtout s’entendre avec son club, le Feyenoord Rotterdam qui réclamerait un montant supérieur à 10 millions d’euros. En plan de secours, les Lyonnais seraient venus aux renseignements concernant une alternative nommée Ridvan Yilmaz, latéral gauche turque de 21 ans évoluant à Besiktas.

Pour ce poste de latéral gauche, Yilmaz (Besiktas) a aussi été ciblé, mais l’Eintracht Francfort tient la corde. Le Torino est également sur les rangs, notamment. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 27, 2022

