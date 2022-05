Mercato OM: Marseille plus dans le coup pour Lacazette ?

Alors que son nom a été associé à l’Olympique de Marseille les dernières semaines, Alexandre Lacazette ne manque de prétendants. Et si on en croit les informations du Progrès, c’est l’OL qui serait désormais en pôle position sur le dossier de l’attaquant Français.

Le mercato n’a pas encoure ouvert ses portes mais les rumeurs fusent déjà depuis plusieurs semaines. Du côté de l’OM, l’arrivée d’un attaquant fait partie des pistes envisagées par Pablo Longoria surtout en cas de départ d’Arkadiusz Milik. Parmi la multitude de noms évoqués, celui d’Alexandre Lacazette est revenu plusieurs fois sur la table. L’attaquant d’Arsenal de 31 ans arrive en fin de contrat et constitue une belle opportunité pour les grands clubs européens. Arsenal ne devrait pas le retenir et c’est donc tout logiquement que le président olympien s’est penché sur le cas du joueur formé à l’OL.

Lyon sur le point de récupérer son ancien joueur ?

Déjà annoncé dans la course, l’OL serait désormais passé devant son rival olympien dans le dossier Lacazette. Si on en croit les informations publiées par Le Progrès, l’Olympique Lyonnais serait désormais le mieux placé pour accueillir son ancien joueur auteur de 129 buts en 275 matchs sous le maillot des Gones. Les négociations seraient déjà entamées entre Jean-Michel Aulas et l’entourage du joueur pour rapatrier le joueur au Groupama Stadium. Les relations privilégiées entre l’ex attaquant lyonnais et son ancien club faciliteraient grandement les tractations.

Forcément mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche… — Lacazette

« Forcément mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche. Mais pas avant janvier, je veux vraiment m’orienter sur quelque chose. Après on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s’il y a des beaux projets, comment on compte sur moi… Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner » Alexandre Lacazette – source : Téléfoot (26/11/2021)