Mercato concurrents OM : Lyon sur un milieu de Nice, L’ASSE tente un international algérien, le Real active un plan B à Camavinga…

Comme tous les soirs à 21h en période de mercato, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato concurrents du jour ! Ce lundi au menu : Lyon sur un milieu de l’OGC Nice, l’ASSE séduit un international algérien et le Real Madrid prêt à abandonner la piste Camavinga…

Garcia (Lyon) veut un milieu de l’OGC Nice ?

Le mercato s’est mis en mode pause en France jusqu’à mi-août, une conséquence de la décision de la Ligue d’ouvrir plus tôt en juin. Pendant ce temps, les club français peuvent se mettre à la recherche de joueur…

Lyon à fond sur Wylan Cyprien

Selon Le Progrès, le Niçois Wylan Cyprien fait partie des joueurs dont l’OGC Nice voudrait se séparer. Le milieu de terrain français estimé à 14,5 millions d’euros par Transfermarkt ne manque pas de courtisans. En effet, l’Olympique Lyonnais serait très intéressé par le profil du joueur. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 20 matchs de championnat, le contrat de Cyprien termine en fin de saison prochaine. L’OGC Nice souhaiterait vendre son milieu de terrain afin de renflouer les caisses après un début de mercato en fanfare avec plus de 5 joueurs recrutés. Nice demanderait entre 20 et 25 millions d’euros pour Wylan Cyprien. S’il existe d’autres intérêts dont celui du FC Séville en Espagne, Lyon resterait le favori sur le dossier…

L’ASSE fait une offre pour un international algérien ?

Claude Puel souhaite dégraisser mais également apporter quelques retouches à son effectif. L’AS Saint-Étienne est toujours à la recherche d’un leader technique au milieu du terrain. Après avoir assuré la signature du jeune Adil Aouchiche formé au Paris Saint-Germain, l’ASSE se serait positionné sur Youcef Belaili…

Al Ahli demande 4 millions d’euros

Transféré à Al Ahli en Arabie Saoudite après le sacre de l’Algérie à la CAN 2019, Youcef Belaili (28 ans) est déjà annoncé sur le départ. Le joueur voudrait quitter le club saoudien qui ne s’opposerait pas à un départ. Sa situation fait d’ailleurs couler beaucoup d’encre puisque le joueur tarde à revenir au sein de son club… Et selon le média algérien Compétition, alors un temps annoncé à l’OM puis à Galatasaray, l’AS Saint-Étienne aurait effectué une offre pour Youcef Belaili. Al Ahli attendrait pas moins de 4 millions d’euros pour l’international algérien. L’ASSE aurait fait une proposition d’échange plus une somme d’argent…

Le Real prêt à lâcher Camavinga (Rennes) pour un jeune espagnol ?

Eduardo Camavinga est courtisé par tous les grands clubs Européens. Parmi eux, figure le grand Real Madrid, la formation de Zinédine Zidane aurait jeté son dévolu sur le jeune joueur. Mais le club espagnol pourrait abandonner la piste compte tenu des difficultés de négociations avec le Stade Rennais…

Un plan B à Camavinga

Le Stade Rennais souhaite conserver son joyau Eduardo Camavinga. Face à cela, le Real Madrid, s’est tourné vers le profil de Marc Roca (23 ans). Milieu de terrain de l’Espanyol Barcelone dont le club sera relégué en seconde division la saison prochaine, Roca devrait quitter son club. Sous contrat jusqu’en 2022, le Real Madrid pourrait s’attacher les services du joueur pour moins de 40 millions d’euros soit le prix de sa clause libératoire. Selon The Mirror, Arsenal serait également sur la piste de Marc Roca. Affaire à suivre…