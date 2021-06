Mercato Concurrents OM: Lyon sur un milieu offensif grec, Lille prépare déjà l’après-Yilmaz et un nouveau point de chute pour ce buteur de l’AS Monaco

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du lundi 7 juin !

Alors que les Lyonnais ne joueront pas la Ligue des Champions la saison prochaine, ils devront se renforcer afin d’atteindre les objectifs fixés par Jean-Michel Aulas.

Les Gones de Rudi Garcia ont terminé quatrième du dernier championnat de France, synonyme de non-qualification pour la ligue des Champions. Un résultat qui a poussé Jean-Michel Aulas a ne pas prolonger l’ancien coach de l’OM, le dirigeant lyonnais a décidé d’engager Peter Bosz. Le mercato lyonnais risque d’être agité, dans le sens des départs et des arrivées. D’après le média turc, Fanatik, Lyon suivrait de près le milieu offensif grec du Fenerbahce, Dimitris Pelkas.

Le joueur de 27 ans avait été acheté deux millions d’euros par l’écurie turque. Sa très belle saison pousse les dirigeants stambouliotes, a réclamé pas moins de dix millions d’euros pour son élément. Capable d’évoluer sur l’aile droite et gauche mais aussi dans l’axe, sa polyvalence pourrait être un atout de poids, dans la future saison lyonnaise. Pour rappel, le meilleur joueur des dernières saisons à Lyon, Memphis Depay, quitte le club gratuitement, son contrat arrivant à échéance.

Le LOSC suivrait de près un attaquant qui évolue actuellement au Portugal. Celui-ci pourrait prendre la succession de Burak Yilmaz.

Lille risque de vivre un mercato estival particulier. Le dernier champion de France va devoir vendre de nombreux éléments de son effectif. Seulement, pour pouvoir être compétitif sur tous les tableaux, le LOSC devra également recruter. Les Dogues suivrait d’ailleurs une piste offensive qui évolue au Portugal. En effet, selon Foot Mercato, le buteur Beto pourrait venir remplacer Burak Yilmaz à la pointe de l’attaque nordiste. Avec plus qu’une seule année de contrat, le LOSC chercherait d’ores et déjà un remplaçant au Turc âgé de 35 ans.

Si le nom de Beto vous est inconnu, il ne l’est pas du côté de Lille. En effet, en 2019, Luis Campos avait repéré le joueur et lui avait fait réaliser un essai chez les Dogues. Ce joueur au gabarit imposant (1m94 pour 88kg) pourrait se retrouver projeter sur le front de l’attaque lilloise. Avant-centre de Portimonense, Beto a inscrit 11 buts et a fait 3 passes décisives en 30 matchs de Liga NOS cette saison. Le buteur de 23 ans est évalué à 5 millions d’euros par le site spécialisé transfermarkt.

Les Monégasques vont être très actifs sur le marché des transferts, que ce soit dans le sens des départs, comme dans celui des arrivées.

L’AS Monaco sera sûrement très actif sur le marché des transferts. Avec l’un des plus gros chéquiers du championnat de France et la qualification en Ligue des Champions, le club de la Principauté devrait beaucoup recruter. Paul Mitchell, directeur sportif du club, a même confirmé cette tendance.

« On est toujours aux aguets. Entre 4 et 7, c’est le turnover moyen. Mais on est conscients qu’on peut perdre tout le monde à tout moment, et on doit s’y préparer du mieux qu’on peut. Le président suit le chemin que l’on a choisi. Je ne sens pas de pression de sa part pour vendre. Ça peut arriver, car nos joueurs peuvent affoler le marché, mais on n’en a pas besoin. » Paul Mitchell – Source: L’Equipe (03/06/2021)

JOVETIC REBONDIT À GRENADE ?

En fin de contrat à l’AS Monaco, Jovetic est donc libre de s’engager librement là où il le souhaite. D’après les informations de AS, c’est à Grenade qu’il devrait rebondir, la nomination de l’ancien coach monégasque Robert Moreno pourrait peser dans la balance.