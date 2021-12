Mercato concurrents OM : Lyon veut se débarasser de Shaqiri !

Arrivé cet été en provenance de Liverpool, Xherdan Shaqiri pourrait déjà quitter Lyon cet hiver. L’attaquant suisse ne parvient pas à s’adapter au sein du club rhodanien.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Xherdan Shaqiri pourrait déjà quitter Lyon cet hiver. Arrivé cet été en provenance de Liverpool, l’international suisse ne parvient pas à s’adapter avec le club rhodanien. Depuis le début de la saison, Xherdan Shaqiri a disputé 8 rencontres en championnat et n’a inscrit qu’un seul but. De quoi se poser des questions du côté des dirigeants lyonnais.

Un départ de Shaqiri cet hiver

À en croire les informations révélées par L’Equipe, Lyon aurait bel et bien l’intention de se séparer de Xherdan Shaqiri dès le mercato hivernal. Depuis le 7 novembre, le Suisse n’a disputé qu’une seule rencontre avec les Gones et ne semble plus entrer dans les plans de Peter Bosz. À un an de la prochaine Coupe du monde, Xherdan Shaqiri est dans le besoin de jouer et il pourrait accepter de plier bagages d’ici les prochaines semaines.