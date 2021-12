Mercato OM : Mandanda aurait pris sa décision !

Peu utilisé par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, Steve Mandanda est sollicité par plusieurs équipes. Sauf surprise, il aurait pris la décision de rester à l’OM cet hiver.

C’est l’une des interrogations qui règne lors de ce mercato hivernal. Steve Mandanda va t-il prendre la décision de partir ? En effet, depuis le début de la saison, il n’est plus le titulaire indiscutable dans les cages olympiennes au détriment de Pau López.

Solide sur sa ligne, les prestations du portier espagnol ont convaincu Jorge Sampaoli qui a décidé de l’installer en tant que numéro 1. Face à cette situation, Steve Mandanda se poserait des questions sur son avenir.

Récemment, Florent Germain nous apprenait que le gardien de 36 ans aurait demandé de s’entretenir avec Jorge Sampaoli afin d’éclaircir sa situation. Reste à savoir si ce rendez-vous entre les deux hommes a bien eu lieu.

Mandanda finalement prêt à rester

Dans son édition du jour, L’Équipe nous apporte de nouvelles informations dans le dossier Steve Mandanda. Alors que le gardien de l’OM envisageait sérieusement de partir ces derniers jours, il serait finalement revenu sur sa décision et serait désormais prêt à rester à Marseille cet hiver.

Le quotidien sportif rapporte également que Steve Mandanda a bel et bien reçu des offres de clubs dont les identités n’ont pas filtré. Cependant, aucune de ces dernières ne l’intéresserait. Sauf retournement de situation, l’Équipe croit savoir que Steve Mandanda devrait donc poursuivre son aventure olympienne au moins jusqu’à l’issue de la saison.

Si Mandanda est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Sampaoli – Florent Germain

« Le départ de Steve Mandanda est une possibilité. Il va y avoir une rencontre entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli. Son agent sera également présent. Steve Mandanda veut faire un point. Il veut revenir en arrière et comprendre comment il est redescendu dans la hiérarchie des gardiens de but. Pau López devient titulaire pour la première fois face à Monaco et Mandanda l’apprend le jour du match au dernier moment donc il veut comprendre comment ce choix a été fait. S’il est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Jorge Sampaoli pour ensuite prendre une décision sur son avenir. Sampaoli a un fonctionnement très particulier avec l’ensemble des joueurs mais est-ce qu’il n’y avait pas une exception à faire avec Steve Mandanda, qui est une légende du club ? Un poste particulier, le capitaine du vestiaire, un joueur aimé et exemplaire. Il y avait peut-être une exception à faire dans ce fonctionnement de la part de Sampaoli. Lui (Mandanda), il l’a forcément un peu vécu comme un certain manque de respect de n’avoir aucune explication. Si Sampaoli lui dit « Pau Lopez est meilleur que toi, je préfère jouer avec lui, t’es plutôt numéro 2 », Steve Mandanda se posera les bonnes questions. Effectivement, un départ n’est pas à exclure. Steve Mandanda a encore envie de temps de jeu. Il n’est pas dans l’esprit de se dire « Ok, je vais me la couler douce… ». Il lui reste 2 ans et demi de contrat, c’est pas comme si il lui restait 6 mois ou 1 an et demi à faire, il est sous contrat jusqu’en 2024. Il a encore faim, il ne se dit pas que le haut niveau est terminé pour lui. Il y a forcément des clubs qui suivent ça avec attention. Un Mandanda ça ne laisse pas indifférent. La question d’un départ peut se poser. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)