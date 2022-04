Rumeur Mercato OM : Vers un retour d’un joueur l’ère Garcia / Eyraud ?

L’Olympique de Marseille est plus que jamais en excellente position pour décrocher la seconde place du classement de Ligue 1 qui qualifierait le club directement pour la prochaine Ligue des champions. La direction olympienne travaille déjà sur le mercato estival à venir. De nombreuses rumeurs commencent à circuler dont celle du retour d’un ancien joueur de l’ère Rudi Garcia.

La fin de saison de l’OM s’annonce palpitante. Le club marseillais disputera en effet ce jeudi la demi-finale aller de la Ligue Europa Conference, puis essaiera de conserver sa deuxième place au classement de Ligue 1 synonyme de Ligue des champions la saison prochaine.

A lire aussi : Un milieu de Premier League en approche, négociations avec Pulgar et Longoria sur une pépite uruguayenne.. Les 3 infos mercato OM de ce mardi

🚨 EXCLUSIVE! 🚨

– Marseille are interested in re-signing Aston Villa midfielder Morgan Sanson this summer. 🔜

– Steven Gerrard won’t stand in the 27-year-old’s way and would accept a bid of around £10m. 💸https://t.co/p5AlTMC6qT#avfc #OM #TeamOM pic.twitter.com/xt5OYRKdCB

— Football Insider (@footyinsider247) April 26, 2022