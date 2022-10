Mercato concurrents OM : Lyon vise une pépite d’Eredivise ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…). Jean Michel Aulas a décidé de changer de coach en recrutant Laurent Blanc, il pourrait opérer quelques changements lors du mercato hivernal, un milieu de terrain serait visé…

Avec la nouvelle blessure de Tolisso, le milieu lyonnais a du mal a trouver son équilibre. Le club pourrait donc recruter rapidement et aurait dans son viseur le milieu de terrain turc Orkun Kökçü. Ce joueur de 21 ans est aussi pisté par Dortmund, il évolue au club néerlandais du Feyenoord Rotterdam dont il est le capitaine. Selon Footmercato, qui relaye une information du média 1908 NL, « des émissaires de l’OL étaient présents en tribune jeudi dernier lors du match d’Europa League entre Feyenoord et FC Midtjylland (2-2) pour superviser l’international turc aux 17 sélections. Sous contrat jusqu’en juin 2025, il va falloir sortir le chéquier pour l’extraire des Pays-Bas. » L’international turc a l’avantage d’être ambidextre.

Lyon veut Orkun Kökçü ?

Orkun Kökçü a fait polémique et a expliqué son refus de porter les couleurs de l’arc-en-ciel, dans le cadre de la Coming Out Week, le week-end dernier : « Je pense qu’il est important de souligner que je respecte tout le monde, quelle que soit sa religion, son origine ou ses préférences, a-t-il déclaré en préambule à sa justification. Je pense que chacun est libre de faire ce qu’il veut ou ressent. Je comprends très bien l’importance de cette action, mais en raison de mes croyances religieuses, je ne pense pas être la bonne personne pour la soutenir. C’est pourquoi je ne me sens pas à l’aise de porter ce brassard de capitaine. Je peux imaginer que certaines personnes soient déçues par cela. Ce n’est absolument pas mon intention, même si je réalise que je ne pourrai peut-être pas faire disparaître ce sentiment simplement avec des mots. Mais j’espère que mon choix, fait pour des raisons religieuses, sera également respecté. »