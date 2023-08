Mercato concurrents OM : Malgré le chaos, Lyon est proche de signer un gros coup !

Malgré un mercato et un début de saison compliqué avec une forte instabilité notamment au poste d’entraîneur, Lyon est proche de signer un gros coup avec le très prometteur Ernest Nuamah !

Plusieurs clubs en Europe ont tenté de s’attacher les services d’Ernest Nuamah. Le jeune ghanéen devrait finalement rejoindre Lyon en provenance de son club au Danemark, Nordsjaelland. L’attaquant était notamment pisté par l’OM mais les Lyonnais semblent avoir été plus insistants pour le récupérer.

D’après les informations de Fabrizio Romano, les documents sont déjà signés pour la signature de l’ailier. L’accord est total entre toutes les parties et la visite médicale a même été validée. L’officialisation ne devrait plus tarder pour le natif de Kumasi.

A LIRE AUSSI : Mercato : Il refuse l’Angleterre et ne veut que l’OM !

OL have signed all documents and they’re set to unveil Ernest Nuamah as new signing. Medical completed, deal sealed 🔴🔵🇬🇭 #OL

Official statement expected today for 2003 born striker who’s joining from Nordsjaelland. pic.twitter.com/U1FBYkXl32

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023