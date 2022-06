Mercato concurrents OM : Manchester United a joué un sale coup à Aulas et Lyon !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Alors que tout semblait bouclé entre Lyon et Feyenoord pour Malacia, Manchester United est entré dans la danse !

Le mercato réserve toujours des surprises ! Ces derniers jours, tout semblait bouclé entre Tyrell Malacia et Lyon pour une arrivée dans quelques jours… Un accord était même trouvé avec Feyenoord sur une somme aux alentours de 15 millions d’euros.

Seulement voilà, Manchester United est venu tout faire capoter ! Le club anglais a proposé 15 millions d’euros + 2 millions d’euros en bonus. Fabrizio Romano explique sur son compte Twitter que le joueur est maintenant en négociations directes avec les Reds Devils ! Un gros coup dur pour Lyon et Jean-Michel Aulas qui semblait réaliser un joli deal avec l’arrivée du Néerlandais !

A LIRE AUSSI : Mercato : Un Algérien libre proposé à l’OM par Djellit !

Tyrell Malacia agents are in direct contact with Manchester United to discuss personal terms. Proposal has been sent, after today’s exclusive update on OL deal hijacked. 🔴🇳🇱 #MUFC

Key hours ahead after full agreement between Man Utd and Feyenoord for €15m plus €2m add ons. pic.twitter.com/WZq2jUqWz8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022