Mercato concurrents OM : Manchester United donne un indice sur Camavinga !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Le gros chèque qui attendait le Stade Rennais pour Eduardo Camavinga risque de tarder…

Depuis près d’un an et demi, Eduardo Camavinga est la cible des plus grands clubs européens. Après le Real Madrid, le Bayern Munich et le PSG, c’est Manchester United qui semblait tenir la dragée haute dans ce dossier.

Solskjaer ferme le mercato de Manchester United

Pourtant, dans un entretien accordé à la télévision norvégienne, Ole Gunnar Solskjaer le coach des Reds Devils a affirmé qu’il ne devrait pas y avoir beaucoup de mouvement dans la suite du mercato.

« Je ne pense pas qu’il va se passer grand-chose. Si quelque chose arrive, c’est un bonus. On ne sait jamais ce qui se passe dans le monde du football. Je suis content de ce que nous avons fait » Ole Gunnar Solskjaer – Source : VGTV (25/08/21)

Un recrutement déjà ambitieux

Avec le non-départ de Paul Pogba, le recrutement de Jadon Sancho, de Raphael Varane et du gardien Tom Heat… Le coach norvégien ne se voit pas déséquilibrer son effectif et apporter encore de la concurrence au milieu de terrain. Les Mancuniens ont d’ailleurs débuté la saison de la meilleure des manières en s’imposant sur le score de 5-1 face à Leeds lors de la première rencontre de Premier League. Cela a été plus compliqué à Southampton où les hommes de Solskjaer n’ont pris qu’un point.