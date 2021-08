Sauf retournement de situation, Duje Caleta-Car se dirige vers un départ de l’Olympique de Marseille cet été. En effet, le défenseur croate n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Un nouveau club anglais aimerait le récupérer.

La fin du mercato s’approche à grands pas. À moins d’une semaine de sa fermeture, de nombreux mouvements devraient encore intervenir du côté de l’Olympique de Marseille. Du côté des arrivées comme du côté des départs, Pablo Longoria risque d’être énormément sollicité jusqu’au 31 août. Après avoir dernièrement réglé les départs de Dario Benedetto du côté d’Elche et de Nemanja Radonjic du côté de Benfica, le président olympien a également eu l’occasion de finaliser le retour de Pol Lirola.

Cette fois-ci, c’est un autre dossier dont Pablo Longoria doit s’occuper. En effet, Duje Caleta-Car figurerait parmi les joueurs les plus susceptibles de partir d’ici le 31 août. En effet, le natif de Sibenik n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison. Le recrutement de l’OM le témoigne parfaitement puisque William Saliba, Léonardo Balerdi et Luan Peres sont arrivés cet été. De plus, les trois joueurs composent la charnière centrale titulaire du système de Jorge Sampaoli. Par ailleurs, Duje Caleta-Car est l’une des valeurs marchandes les plus élevées et Pablo Longoria ne refuserait pas un chèque pour équilibrer les comptes de l’OM d’ici là.

Depuis son transfert avorté du côté de Liverpool l’hiver dernier, Duje Caleta-Car semblait être en difficulté à l’OM. En effet, le défenseur central croate était sur le point de s’envoler avant que Pablo Longoria refuse de s’en séparer par manque de temps pour le remplacer.

Ces derniers jours, West-Ham est revenu à la charge pour l’international croate en formulant une offre de 17,5 millions d’euros. Estimant cette offre insuffisante, Pablo Longoria l’a refusé. À en croire les informations de Lyall Thomas, un nouveau club anglais se serait immiscé dans le dossier. En effet, Wolverhampton souhaiterait récupérer Duje Caleta-Car d’ici la fin du mercato. Toutefois, le journaliste révèle qu’il sera difficile de l’attirer puisqu’il désire poursuivre sa carrière dans un club qui dispute une compétition européenne la saison prochaine. Ces derniers jours de mercato risquent d’être décisifs. Affaire à suivre…

Exclusive: #Wolves have an interest in Duje Caleta-Car at #Marseille but face an uphill task to convince him to join. He wants to keep playing in Europe: https://t.co/OzHTtF6aQx #transfernews

— Lyall Thomas (@SkySportsLyall) August 25, 2021