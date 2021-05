Mercato concurrents OM: Manchester United sous le charme d’un Lillois !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Arrivé à Lille l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sven Botman jouit d’une belle côte en Europe. Le défenseur central hollandais pourrait déjà quitter le nord de la France pour l’Angleterre où Liverpool et même Manchester United seraient sur sa piste.

A Lille, de nombreux joueurs devraient quitter le club cet été. En effet, l’actuel leader du championnat de France a besoin de vendre des joueurs pour rentrer dans les clous de la DNCG. Si Mike Maignan devrait s’en aller vers le Milan AC, d’autres cadres de l’effectif du LOSC pourrait suivre.

botman visé par manchester united

En effet, Sven Botman pourrait quitter le LOSC cet été. Suivi de près par Liverpool, Manchester United semble être également très intéressé par le profil du Néerlandais.

« C’est un grand compliment quand vous entendez que ces clubs sont intéressés. Je mentirais si je disais que cela ne m’intéresse pas – c’est la première fois que de si grands clubs sont liés à moi – mais c’était le début car en janvier, je n’étais à Lille que depuis une demi-saison. C’était agréable à entendre, mais je me concentrais sur Lille et je continue à le faire. Après la saison, je vais profiter des vacances et voir ce qui se passe ensuite. » Sven Botman – Source: The Athletic (16/05/2021)