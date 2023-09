Mercato Concurrents OM: Mauvaise nouvelle pour l’attaque de Rennes !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). Blessé lundi soir avec l’Équipe de France Espoirs en Slovénie (0-4), l’attaquant rennais Arnaud Kalimuendo souffre d’un claquage au ischio-jambiers de la cuisse droite.

C’est un coup dur pour le Stade Rennais. Aligné par Thierry Henry ce lundi avec les Espoirs, lors de l’ouverture des qualifications à l’Euro 2025 face à la Slovénie (victoire 4-0), Arnaud Kalimuendo est sorti sur blessure dans les arrêts de jeu de la première période. Le buteur rennais souffre d’un claquage au ischio-jambiers de la cuisse droite. De retour hier de Koper, le joueur de 21 ans doit passer des examens aujourd’hui qui en diront plus sur son indisponibilité. « Dans un claquage, tout dépend de la gravité des lésions, rappelait hier un médecin de Ligue 1. Si c’est une élongation, un joueur peut reprendre au bout de quinze jours, trois semaines. Si c’est une déchirure, c’est minimum quatre semaines. »

Un secteur offensif à remanier

Kalimuendo devrait d’ores et déjà être forfait pour le retour de la Ligue 1 et la réception de Lille, ce samedi à 17h au Roazhon Park. L’ancien joueur du RC Lens et du Paris Saint-Germain devrait également manquer le premier match de Ligue Europa, jeudi 21 septembre contre le Maccabi Haïfa, et le déplacement trois jours plus tard à Montpellier.

Une blessure qui contrarie les plans de Bruno Génésio. L’entraîneur de Rennes va devoir trouver une autre solution à la pointe de l’attaque. Amine Gouiri peut y dépanner, et le jeune Turc de 21 ans Bergut Yildirim, buteur contre l’Arménie lors de la 5e journée des éliminatoires de l’Euro 2024 (1-1) et lors d’un match amical ce mardi face au Japon (défaite 4-2), a sans doute tapé dans l’oeil du technicien rennais et pourrait avoir l’occasion de disputer ses premières minutes sous le maillot breton.