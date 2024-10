Mercato concurrents OM : mauvaise nouvelle pour le LOSC !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Un des internationaux du LOSC, Tiago Santos s’est blessé avec sa sélection…

Le latéral du LOSC, est sorti sur blessure lors de la rencontre entre les Îles Féroé U21 et le Portugal U21 vendredi dernier. Tiago Santos a reçu un coup au niveau de la cheville et ne rejouera pas avec les Espoirs pendant cette trêve, comme vient de le confirmer la fédération portugaise de football. « De Copenhague à Andorre, seuls 22 joueurs ont voyagé, car Tiago Santos a été écarté de l’équipe nationale U-21. Il n’était plus avec l’équipe à Barcelone. Il est rappelé que le latéral portugais a subi un traumatisme à la cheville droite lors du match contre les îles Féroé et n’est plus une option pour l’entraîneur national, pour le dernier match de la phase de qualification, contre Andorre, prévu mardi à 18h00 ».

Reste à savoir combien de temps Tiago Santos sera écarté des terrains. Le latéral ne devrait pas être disponible face à l’AS Monaco, vendredi, en ouverture de la 8ème journée de Ligue 1.

Selon Todo Fichajes, Angel Gomes est la cible de l’Atlético Madrid. Les Colchoneros veulent anticiper les probables départ de Thomas Lemar et d’Angel Correa l’été prochain. Diego Simeone aimerait le repositionner en numéro dix. Pour l’instant, aucune offre n’aurait été faite au joueur, mais l’idée de l’Atlético est bien de le récupérer libre dans l’optique de la saison prochaine. Olivier Letang ne compte pas laissé filer sa pépite et espère le convaincre de prolonger son contrat… Ce dernier avait confié au Times qu’il ne fermait pas la porte à un retour à Manchester United !

Cet été, le LOSC a réussi à conserver ses meilleurs joueurs avec Jonathan David et Edon Zhegrova. Seulement, le Canadien pourrait déjà acté son départ pour l’été prochain. Avec seulement une année dans son contrat, l’attaquant aurait débuté des discussions avec la Juventus et l’Inter Milan d’après le journaliste Matteo Moretto de Relevo pour une arrivée libre l’été prochain, sans indemnité pour les Lillois.

Pendant cette trêve internationale, Edon Zhegrova s’est fait chasser de sa propre sélection. L’ailier droit, qui a rejoint le LOSC en janvier 2022 pour un montant de 7 millions d’euros, n’a pas respecté les règles fixées par la FFK (fédération de football du Kosovo).

❌️ Disciplinary action!

Arijanet Muric, Edon Zhegrova, and Florent Muslija have been dismissed from the national team camp for breaking team rules.

The FFK Executive Committee will decide on further actions. pic.twitter.com/2wZ6oXQ5ss

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 8, 2024