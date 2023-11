Mercato concurrents OM : Mbappé, la décision est déjà prise

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos autour des concurrents de l’OM. (PSG, Rennes, LOSC, Nice, Lyon…). Le feuilleton Mbappé n’est pas terminé et fera encore plus d’éclat cet été alors que la star du PSG est en fin de contrat.

Après des semaines de négociations, Mbappé avait finalement accepté de reprolonger pour 2 saisons. Cet été, le doute persistait quant à son avenir mais finalement, le Français est resté au PSG sans prolonger et n’a donc plus que 7 mois de contrat. La question de son futur club va donc se poser dès cet été. D’après les médias espagnols, le Real Madrid ne lâche pas l’attaquant français qui a la possibilité de débarquer libre dès le mercato estival. Pour Mbappé, la question se pose forcément et des premières informations viennent confirmer ses intentions.

Mbappé vers le Real Madrid, Leao pour le remplacer?

En effet, d’après Ok Diario, le Real Madrid attend de Kylian Mbappé qu’il signe un pré-contrat dès le mercato d’hiver afin de boucler son arrivée cet été. Seulement, Mbappe ne l’entend pas de cette oreille. L’international français souhaite attendre que l’aventure du PSG en Ligue des Champions se termine pour prendre une décision et sceller son avenir. Le PSG se prépare à un départ de Kylian Mbappé dans les prochains mois.

En Italie, on évoque déjà la possibilité de voir un autre joueur rejoindre le club parisien à sa place. En effet, d’après les informations de la Gazzetta Dello Sport, la direction parisienne suit de près l’évolution de Rafael Leao. Le joueur de l’AC Milan a un profil qui plairait au PSG. Seulement, l’AC Milan ne le laissera pas filer facilement, surtout qu’il vient de prolonger jusqu’en 2028 et que ses performances sont de très haut niveau depuis le début de la saison. Le Portugais a un avantage : il connaît la Ligue 1 et parle parfaitement français. Un gros plus pour qu’il puisse succéder à Mbappé.