OM – OL : Très remonté, Govou pointe du doigt les responsables !

Sydney Govou est revenu sur les incidents qui ont entaché OM – Lyon annulé dimanche. L’ancien international place tous les acteurs face à leurs responsabilités.

Le Progrès, Sidney Govou est revenu sur les incidents qui ont fait reporter le match entre l’OM et Lyon : « Cela fait trop longtemps que ça dure. On a minimisé beaucoup d’actes par peur ou pour je ne sais quelles raisons. On a atteint un tel niveau… Dans cette situation, on ne peut pas être pro-Lyonnais ou pro-Marseillais. On doit simplement dire que l’on ne peut pas continuer comme ça, car on a atteint l’intégrité des acteurs. Quelle sera la prochaine étape ? Un individu qui viendra à l’hôtel, se fera passer pour un serveur et agressera un joueur ? Personne ne veut assumer. Tout le monde se renvoie la balle entre la Ligue, la Préfecture et les clubs, alors que tous sont responsables. Les joueurs, pour une fois, ne le sont pas. Ils viennent au stade pour donner du plaisir aux gens et sont désormais tributaires de tout ce qui se passe autour. C’est alarmant. Je pense qu’il y avait beaucoup de signaux annonçant ce qui allait se produire, et personne n’a voulu les voir. »

Govou pointe du doigt les clubs : « Les clubs n’osent pas mettre les supporters face à leurs responsabilités. Les présidents ont peur de dire qu’il y a des voyous parmi eux. Si des personnes ont pu attaquer le bus lyonnais, c’est parce qu’on leur a laissé une porte ouverte. Un match de foot est devenu un exutoire de 18h à 23h. La Préfecture n’a pas pris la mesure de ce qu’est un rassemblement de 60 000 spectateurs, ni de ce que représente ce genre de match dans la société actuelle où le climat est délétère. Je pense qu’en surveillant les réseaux, il était possible de prévoir qu’il se passerait quelque chose, à l’extérieur ou à l’intérieur du stade. Et quand je dis cela, j’inclus aussi les Lyonnais qui se sont distingués par des comportements racistes ».

Dans l’émission Night Session sur OLTV, le directeur général lyonnais Vincent Ponsot veut profiter de la situation pour ne pas jouer le match OM – OL au stade Vélodrome.

« On veut que le dossier soit traité. On va engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité. Notre souhait c’est qu’aujourd’hui les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre. On souhaite rejouer le match, les joueurs n’y sont pour rien. Tout comme nos joueurs n’y étaient pour rien quand la bouteille a été lancée au Groupama Stadium, même si on les a sanctionnés sportivement. Ce qu’on veut c’est que la sécurité de nos joueurs soit garantie. Ils sont là pour jouer au foot et nous ce qu’on demande c’est qu’ils ne se prennent pas un parpaing sur la tête. »