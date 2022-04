Ce dimanche à 15h l’Olympique de Marseille a remporté son match face à l’AS Saint-Etienne. Pierre Ménès a mis en avant la prestation d’Amine Harit.

L’Olympique de Marseille devait jouer son match ce samedi à 21h face à l’AS Saint-Etienne mais la rencontre a été décalée à dimanche 15h à cause de la neige. Pour cette 30e journée, les hommes de Sampaoli n’ont pas tremblé et ont répondu présents en prenant les trois points ainsi que la deuxième place.

On a eu droit à un très bon match de Marseille — Ménès

Sur son Blog, Pierre Ménès s’est exprimé sur la rencontre des Marseillais. L’ancien chroniqueur de Canal + a pointé du doigt la prestation du milieu offensif Amine Harit qui a répondu présent sur le terrain avec notamment un but sur une offrande de Guendouzi.

A LIRE AUSSI : OM – Guendouzi : « On est plus que des coéquipiers, on est tous des amis »

« À 15h, le Sainté-OM prévu hier soir a débuté avec une première info : Canal+ n’a pas les moyens de louer deux cars régie pour deux matchs qui se succèdent – comment auraient-ils fait s’il avaient eu l’intégralité du championnat ? On a eu droit à un très bon match de Marseille, qui avait pourtant bien mal commencé avec un but précoce de Bouanga grâce à une grosse boulette de Lopez. Mais derrière, les Phocéens ont déroulé, avec beaucoup de joueurs à un très bon niveau, notamment Harit, qui a peu joué mais qui, chaque fois qu’il est titularisé, répond plus que présent. Alors c’est vrai que les esprits chagrins – si, si, il y en a – diront que sur les quatre buts marseillais, il y a deux penalties et un CSC. Mais bon, c’est le foot ! D’autant plus que les deux pénos sont incontestables : même si la faute de Mangala sur Caleta-Car n’est pas toujours sifflée, la logique voudrait qu’elle le soit à chaque fois. Pour les Verts, c’est un coup d’arrêt. Sainté se retrouve en position de barragiste et devra cravacher jusqu’au bout. Mais ça, Dupraz le sait déjà… » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (03/04/22)