Mercato concurrents OM : Ménès voit Galtier dans un autre rôle que coach de l’OGC Nice !

Coach de l’OGC Nice depuis le début de la saison après avoir été champion avec le LOSC, Christophe Galtier a été cité parmi les probables remplaçants de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’Equipe de France.

Il faut un chef de meutes et dans ça, Christophe excelle — Ménès

Questionné à ce sujet, Pierre Ménès pense que Christophe Galtier a le profil parfait pour occuper ce poste à la tête des Bleus… Il a loué ses qualités de meneur d’hommes qui sont primordiales pour cette position de sélectionneur.

« À ma grande surprise, il a l’air d’en avoir envie. Je pensais que Christophe était un entraîneur de “quotidien” et qu’il avait besoin de sentir son groupe tout le temps, tous les jours. À priori non, le poste à l’air de le tenter. Être sélectionneur, ce n’est pas un poste de grand tacticien. La tactique tu la travailles assez peu finalement. C’est plutôt un poste ou tes qualités de meneur d’hommes et de chef de meutes sont les plus importantes. Et dans ça, Christophe excelle. Je pense que s’il en a l’envie, il peut être un candidat sérieux. Galtier sélectionneur, pourquoi pas » Pierre Ménès – Source : Face à Pierrot