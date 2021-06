Mercato concurrents OM: Mino Raiola veut envoyer une star de l’Equipe de France au PSG ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le Paris Saint-Germain ne cesse de chercher de grands joueurs pour améliorer son effectif. Un international français pourrait être poussé par Mino Raiola pour rejoindre le club de la capitale.

Paris est d’ores et déjà très actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale a officiellement enregistré l’arrivée de Georgino Wijnaldum en provenance de Liverpool. Autre recrue qui devrait probablement devenir parisienne cet été: Gianluigi Donnaruma. Le portier de la sélection italienne et du Milan AC devrait rejoindre librement le PSG. Le fait que Mino Raiola soit l’agent du jeune gardien de but n’est pas pour rien dans l’affaire. Un autre joueur du célèbre agent pourrait poser ses valises à Paris.

Paul Pogba, au revoir Manchester, bonjour Paris ?

A LIRE: RUMEUR MERCATO : L’OM FAIT UNE OFFRE DE 30M€ POUR DEUX JOUEURS DE SERIE A ?

Auteur d’une saison plutôt mitigée du côté de Manchester United, Paul Pogba pourrait quitter le club à un an de la fin de son contrat. Monstrueux face à l’Allemagne lors du premier match des Bleus face à l’Allemagne, « La Pioche » pourrait atterrir à Paris, sur conseil de Mino Raiola. L’agent a de nombreux joueurs au PSG (Verratti, Kean, Bakker…) et entretient de très bonnes relations avec les dirigeants du PSG. L’arrivée de Paul Pogba au Paris Saint-Germain pourrait coûter environ 60 millions d’euros, valeur à laquelle est estimé le joueur.