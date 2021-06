Rumeur mercato : L’OM fait une offre de 30M€ pour deux joueurs de Serie A ?

Pablo Longoria multiplie les pistes, afin d’offrir à Jorge Sampaoli la meilleur équipe possible. Aucun secteur de jeu n’est délaissé, du poste de gardien de but, à celui d’attaquant. D’ailleurs, l’OM pourrait faire une offre pour deux joueurs de Cagliari.

C’est un coup double que pourrait tenter l’Olympique de Marseille sur ce mercato estival. Selon Centotrentuno, Pablo Longoria aimerait faire son marché du côté de Cagliari. Tout d’abord, c’est l’attaquant Giovanni Simeone, qui serait sur les tablettes de l’OM. Le club sarde souhaite 15 millions d’euros pour le buteur argentin. Un secteur de jeu, où les olympiens devraient recruter cet été, pour notamment palier le départ de Florian Thauvin. Autre élément de l’équipe italienne, Alessio Cragno, gardien de but de l’écurie transalpine qui pourrait quitter son île natale dès cet été.

Cagliari attend au moins 40M€ pour Cragno + Simeone ?

Afin d’attirer les deux joueurs, l’Olympique de Marseille pourrait faire une offre globale de 30 millions d’euros. Cependant, le club italien attendrait au moins 40M€ pour ces deux joueurs (25 pour Cragno et 15M€ pour Simeone). Affaire à suivre…

Johann Crochet, consultant sur RMC, nous a donné quelques indications sur le portier de Cagliari :

Cragno, un super gardien qui doit progresser sur son jeu au pied

« C’est un super gardien que j’aime beaucoup. Quand Sirigu va arrêter en sélection, il passera troisième gardien. Il a des très bons réflexes, il est beaucoup sollicité car la défense de Cagliari est mauvaise. Il a fait remporter un nombre de point incalculable à son équipe ces deux dernières saisons. Il est très explosive avec une très bonne mentalité, il a beaucoup progressé. Pendant six mois, il a gravement été blessé, et lorsqu’il s’est remis de ça il est revenu à son meilleur niveau. Il a un gros caractère, un vrai meneur de défense. Il doit progresser sur son jeu au pied même s’il a progressé à mon sens. Quand il va partir, son club va vraiment le regretter. C’est surement cet été qu’il voit devoir faire le grand pas vers un club important. Je ne le vois pas partir en dessous de 20 millions d’euros. Cagliari a la neuvième masse salariale d’Italie, ils ont des moyens, et surtout c’est un Sarde il ne sera pas brader. » @JohannCrochet – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)