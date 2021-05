Mercato concurrents OM : Monaco a flairé un bon coup en Bundesliga !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Troisième de Ligue 1 et donc qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’AS Monaco aurait un jeune attaquant de Bundesliga dans son viseur…

L’AS Monaco a réussi sa saison, Niko Kovac a réussi à amener l’équipe monégasque sur le podium. La greffe avec Kevin Volland a bien prise, du coup les dirigeants de l’ASM devrait continuer à piocher en Bundesliga. Un jeune attaquant serait dans le viseur.

Monaco aimerait récupérer Ismail Jakobs a prix réduit ?

Selon Bild, Monaco vise Ismail Jakobs, attaquant allemand de 21 ans évoluant à Cologne. Si ce dernier n’a marqué qu’un seul but en Bundesliga cette saison, son profil est observé. Bien que Jakobs possède un contrat jusqu’en 2024, Cologne serait prêt à vendre son joueur en cas de relégation en seconde division. Le club va disputer les barrages et en cas de descente en Bundesliga 2, sa clause libératoire de 13 millions descendrait à 8 millions. Monaco va donc regarder l’affrontement entre Kiel et Cologne avec intérêt…