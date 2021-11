Mercato concurrents OM : Monaco demande 50M€ ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM ! (LOSC, PSG, OGC Nice, Monaco, Lyon…) L’AS Monaco pourrait récupérer un gros chèque dès cet hiver ! En effet, la sensation Aurélien Tchouaméni serait sollicité par Chelsea et United, un gros chèque est espéré par la direction de l’ASM…

C’est une valeur montante du football français. Aurélien Tchouaméni attise les convoitise surtout depuis qu’il a passé un cap cette saison en intégrant l’Equipe de France. L’AS Monaco commence à avoir des prétendants XXL le milieu de terrain de 21 ans. En effet, tous les cadors européens lorgnent sur l’international tricolore: le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester United sont cités ces dernières semaines.

Selon Tuttomercatoweb, Monaco aurait fixé le prix de départ d’Aurélien Tchouaméni à 50M€. Pour rappel, le milieu de terrain a été recruté en janvier 2020 en provenance de Bordeaux pour un montant de 18M€.

Pour Chelsea, le recrutement d’Aurélien Tchouaméni est considéré comme urgent ! 🇫🇷 Le monégasque est également très apprécié par le Real Madrid, mais qui pour l’instant, n’est pas passé à l’attaque. (MARCA) pic.twitter.com/UBagwhQvA9 — BeFoot (@_BeFoot) November 15, 2021

«Quand tu montes les marches du château, tu entres et tu vois des champions du monde, les meilleurs, et tu prends beaucoup de plaisir. A mon arrivée, je n’avais connu que le barrage de Ligue des Champions perdu contre le Shakhtar en août, et la Ligue Europa avec Bordeaux. Je n’avais pas de référence au top niveau. C’était un peu une terre inconnue. Je voulais savoir si Karim Benzema travaille autant qu’on le dit. Et oui, c’est vraiment un exemple». Aurélien Tchouaméni – source : L’Equipe Mag (05/11/2021)