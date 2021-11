Mercato OM : L’espoir règne pour l’avenir de Gerson?

Décevant depuis le début de la saison, Gerson a reçu de nombreuses critiques dans les médias mais La Provence espère le voir à son niveau et le compare même à un milieu de terrain qui a marqué les Marseillais.

L’Olympique de Marseille a dépensé 25M€ pour s’attacher les services de Gerson au milieu de terrain. Le Brésilien n’a pas encore trouvé son rythme et propose des prestations plutôt décevantes depuis le début de la saison.

d’autres n’ont pas eu besoin de galoper comme Usain Bolt pour se distinguer par leur intelligence de jeu — La Provence

Ce lundi, La Provence a publié un article consacré au Brésilien et à son style de jeu. D’après le quotidien local, cette déception réside dans son style de jeu très lent et nonchalant. Pourtant, il est comparé à deux Argentins de grande qualité dont un qui a marqué les esprits des supporters de l’Olympique de Marseille.

« La question de son profil se pose. En cause, son manque de vitesse balle au pied, comme sa faiblesse dans les duels et sa nonchalance sur les phases défensives. Mais d’autres avant lui n’ont pas eu besoin de galoper comme Usain Bolt pour se distinguer par leur intelligence de jeu. L’exemple de Lucho Gonzalez est le plus parlant dans le passé récent de l’OM, mais on peut aussi citer le nom d’un maestro comme Riquelme, peu réputé pour sa rapidité » Source : La Provence (15/11/21)