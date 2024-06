Mercato concurrents OM : Monaco et le PSG visent cette pépite qui participe à l’Euro ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco et le PSG mais aussi plusieurs gros clubs européens seraient intéressés par un très jeune attaquant sélectionné pour l’Euro !

Selon Bild, le PSG et Monaco serait très intéressés par le profil du jeune Semih Kilicsoy. Le jeune buteur de 18 ans s’est fait remarqué cette saison avec Besiktas, il a marqué 12 buts en 35 rencontres (dont 11 en 23 matches de SuperLig). Il a rejoint la sélection de la Turquie en juin et va participer à l’Euro en Allemagne. Cet attaquant droitier d’1m78 dispose d’un contrat long jusqu’en 2028. Son agent, Murat Teber avait listé les grands clubs qui s’intéressent à lui : «je sais que des clubs comme le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, le PSG, Monaco, le Bayer Leverkusen et Stuttgart surveillent Semih.»

Maghnes Akliouche va-t-il rester à l’AS Monaco ? Si l’AS Monaco aimerait le conserver, le PSG et RB Leipzig sont intéressés par son profil. Selon L’Equipe, le profil de Khalil Fayad plairait beaucoup à Adi Hütter. Le joueur de 20 ans a marqué 3 buts en 31 apparitions en Ligue 1 avec le MHSC cette saison, le montant de son transfert est estimé à 9M€. Cependant, l’ASM n’est pas seul sur ce dossier, l’Eintracht Francfort est aussi très intéressé par le jeune milieu de terrain.

