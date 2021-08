Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce jeudi : Monaco intéressé par un attaquant du Real, ça se confirme pour ce joueur de Liverpool à Lyon, un Lillois veut CR7 à Lille

MERCATO CONCURRENTS OM : KOVAC VEUT UN ATTAQUANT DU REAL MADRID POUR L’AS MONACO !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Niko Kovac est à la recherche d’un attaquant pour se renforcer… Selon les informations du média OK Diario, les Monégasques seraient déterminés à lui offrir un contrat !

Luka Jovic aura été un véritable flop du côté du Real Madrid. Le Croate n’a pas vraiment eu le rendement escompté et a été prêté à l’Eintracht Francfort où il a joué 18 matchs pour 4 réalisations.

Selon les informations du média espagnol OK Diario, Carlo Ancelotti, le nouveau coach du Real Madrid n’aurait pas l’intention de donner du temps de jeu au jeune attaquant croate.

KOVAC VEUT RELANCER JOVIC !

Le média espagnol affirme également que l’AS Monaco est prêt à lui offrir un contrat afin de le relancer. Niko Kovac, qui l’a bien connu à Francfort lorsqu’il y était entraîneur, songerait à le recruter afin de renforcer son attaque.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Boubacar Kamara d’accord avec un club espagnol ?

Le site Transfermarkt l’évolue à 20 millions d’euros mais il est possible que le Real Madrid se contente d’une offre moins importante afin de se libérer de ce flop. L’AS Monaco devrait d’ailleurs récupérer quelques dizaines de millions d’euros avec le probable départ d’Aurélien Tchouameni vers Chelsea.

MERCATO CONCURRENTS OM : LYON TOMBE D’ACCORD AVEC CE JOUEUR DE LIVERPOOL !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce jeudi, L’Équipe nous apprend que Lyon aurait trouvé un accord avec Xherdan Shaqiri !

Alors que Lyon était très peu actif sur le marché des transferts depuis son ouverture, la donne semble avoir changé. Il y a quelques jours, on apprenait que Lyon avait formulé une offre de 4 millions d’euros à Liverpool pour s’attacher les services de Xherdan Shaqiri. Alors que l’offre a été refusée par les Reds, L’Équipe nous apprend que les Gones et l’international suisse se seraient déjà mis d’accord sur les modalités de son contrat en cas de transfert.

UN CONTRAT DE 3 ANS POUR SHAQIRI

À en croire les informations du quotidien sportif, le contrat de Xherdan Shaqiri à Lyon porterait sur une durée de 3 ans. Le Suisse devrait toucher un salaire de 350 000 euros par mois et deviendrait le plus gros salaire de l’effectif lyonnais depuis le départ de Memphis Depay. Les négociations se poursuivent entre Liverpool et Lyon, qui ne veut pas surpayer la dernière année de contrat de Xherdan Shaqiri chez les Reds. Transfermarkt estime la valeur marchande du joueur à 12 millions d’euros.

Transferts : Xherdan Shaqiri (Liverpool) est d’accord avec l’OL L’ailier suisse de Liverpool Xherdan Shaqiri a accepté la proposition salariale du club lyonnais. Reste à trouver un accord entre les deux clubs https://t.co/xdn9Q1OEhj pic.twitter.com/uSEkk3Lera — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 11, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : MESSI AU PSG, UN LILLOIS VEUT CR7 AU LOSC !

Au micro de la radio TalkSport, José Fonte a réagi à l’arrivée de Lionel Messi au PSG. De son côté, le défenseur central portugais rêve d’attirer Cristiano Ronaldo au LOSC.

Depuis l’arrivée de Lionel Messi au PSG, José Fonte a réagi au micro de TalkSport en affirmant qu’il s’agissait d’une bonne chose pour le championnat de France sur le plan sportif. De son côté, le défenseur central de Lille évolue avec Cristiano Ronaldo en sélection portugaise. Il a fait savoir qu’il rêverait et tenterait d’attirer son coéquipier du côté des Dogues. Le titre de champion de France étant l’un des seuls qui manque au palmarès de la star portugaise avec la Bundesliga.

JE VAIS ESSAYER DE FAIRE VENIR CRISTIANO D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE – JOSÉ FONTE

» L’arrivée de Messi ? C’est excitant. Évidemment, au niveau de la concurrence, ce sera encore plus difficile pour nous, mais nous sommes prêts à relever le défi. J’envoie tous les jours des SMS à Cristiano pour qu’il vienne à Lille ! Il m’a seulement répondu « ha ha ha ». Nous allons essayer d’utiliser nos armes et je vais essayer de faire venir Cristiano d’une manière ou d’une autre, je vais trouver un plan ! Il ne lui manque que le titre de champion de France… Imaginez, nous réalisons un clean-sheet contre eux (Messi, Neymar et Mbappé). Cela ne fera que nous valoriser encore plus. C’est un trio d’attaque incroyable. Mais est-ce qu’ils vont défendre ? Je ne sais pas. Ce sera intéressant de voir la compétitivité du championnat cette année » José Fonte – Source : TalkSport (12/08/2021)