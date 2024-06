Mercato Concurrents OM : Monaco proche de s’offrir une pépite présente à l’Euro !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Monaco proche de faire signer une jeune pépite en provenance de RB Salzbourg. La somme du transfert serait aux alentours de 15 millions d’euros.

L’AS Monaco intéressé par Luka Sucić dit le nouveau Modrić pic.twitter.com/S6aWOILdUg — Le fameux 𝗕𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 (@BenjaminBk13) June 15, 2024

L’AS Monaco devrait perdre pendant ce mercato estival son international français Youssouf Fofana pisté par de nombreux clubs. Mais aussi son attaquant star, Wissam Ben Yedder qui arrive en fin de contrat avec le club de la principauté. Néanmoins le club du rocher ne compte pas rester passif et espère frapper fort pour se renforcer pendant ce mercato estival. L’ASM ne devrait pas avoir de mal à attirer les joueurs ayant terminé 2e de Ligue 1 le club est assuré de disputer les phases de poules de la Ligue des champions. Un argument non négligeable lors des négociations avec les joueurs.

Une pépite ?

Le club monégasque pisterait de près l’international croate Luka Sucic, le jeune milieu offensif de 21 ans intéresserait fortement le club. À l’âge de 21 ans il compte déjà 8 sélections avec l’équipe A de la Croatie. Le joueur du RB Salzbourg était estimé à 15 millions d’euros par transfermarkt. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le club autrichien il intéresserait fortement le coach monégasque. Auteur de 3 buts et 8 passes décisives en 22 matchs de championnat, il est actuellement avec la sélection croate à l’euro. Reste à voir si le club monégasque arrivera à s’attacher les services du prometteur Luka Sucic lors de ce mercato.

