Mercato : Watford en seconde division… des affaires à saisir par l’OM ?

L’OM n’a pas de moyens lors de ce mercato estival. Le club doit donc recruter malin comme dans les dossiers Gueye et Balerdi. Et si les recruteurs marseillais regardaient du côté de Watford, relégué en seconde division ?

Même si l’OM doit régler son différend avec Watford dans le dossier Pape Gueye, le club pourrait tenter de récupérer un des joueurs de l’effectif pléthorique du club anglais. En effet, Watford vient d’être relégué en Championship à l’issue de la dernière journée de Premier League et de sa défaite face à Arsenal. Plusieurs joueurs ont un profil intéressant, FCMarseille vous en propose 5 :

Pervis Estupiñán

Déjà évoqué dans les rumeurs du mercato OM, le latéral gauche de 22 ans a un profil qui correspond à la phase 2 du président Eyraud. L’équatorien sort d’une belle saison en prêt à Osasuna, il ne dispose plus que d’un an avec Watford. Cependant, sa cote est grande sur le marché des transfert, transfermarkt évalue d’ailleurs le montant de son transfert à 15M€. Compliqué pour les finances de l’OM…

Luis Suárez

Homonyme de l’attaquant uruguayen du FC Barcelone, Luis Suarez est aussi un attaquant. Le colombien de 22 ans était lui aussi prêté en Espagne cette saison à Zarragosse. Auteur de 19 buts et 6 passes décisives en 38 matches en seconde division, il s’est fait remarquer. Le buteur a-t-il le profil recherché par AVB ?

Ismaïla Sarr

Dans la série des joueurs de 22 ans, il y a aussi l’ancien messin et rennais, Ismaïla Sarr. transféré pour 30M€ l’été dernier, l’international sénégalais a disputé 28 matches en Premier League, il a marqué 5 buts et donné 6 passes décisives. L’OM ne peut espérer qu’un prêt dans ce dossier, et cela ne pourrait intervenir que si Florian Thauvin venait à quitter Marseille. Ce qui semble assez improbable…

Abdoulaye Doucouré

Autre ancien rennais, le milieu de terrain s’est imposé en Angleterre (37 matches la saison dernière). A 27 ans, il pourrait quitter Watford cet été, mais sa cote est élevée. Si Transfermarkt l’estime à 20M€, les prix pourraient monter. Le profil pourrait intéresser l’OM dans le cadre d’un départ de Kevin Strootman, mais le montant du transfert ne colle pas avec les finances du club olympien. Doucouré dispose d’un contrat long jusqu’en 2023, seul un prêt peut être espéré…

Étienne Capoue

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM quand il jouait au TFC, le milieu de terrain avait opté pour Tottenham. Depuis 2015, il évolue à Watford (30 matches cette saison), il dispose encore de deux ans de contrat. Coté à 5M€ par transfermarkt, son profil expérimenté (32 ans) pourrait être un plus pour le milieu de terrain d’autant que son salaire est a priori la moitié de celui de Strootman. Il faut donc un départ de l’international néerlandais au préalable…