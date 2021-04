Mercato concurrents OM: Monaco suit de près un espoir brésilien !

Comme tous les étés, l’AS Monaco sera sûrement très actif sur le marché des transferts. Les dirigeants de l’ASM semblent d’ailleurs déjà être au travail. En effet, le jeune joueur brésilien Gustavo serait dans le viseur du club de la Principauté.

Niko Kovac et ses hommes réalisent une saison exceptionnelle ! Pourtant mal partis, les Monégasques exécutent une seconde partie de championnat quasi-parfaite qui leur permet d’être troisième de Ligue 1 et dans la course au titre. Comme tous les ans, à chaque mercato, l’AS Monaco est l’un des clubs français les plus actifs. Bénéficiant d’un budget assez considérable, les Monégasques peuvent se permettre quelques paris osés. Cet été, une nouvelle pépite pourrait atterrir à la Principauté.

monaco à fond sur Gustavo ?

En effet, selon Footmercato le jeune milieu offensif de 18 ans, Gustavo, serait l’une des cibles de l’AS Monaco pour venir renforcer l’effectif de Niko Kovac. L’entraîneur croate serait tombé sous le charme du jeu proposé par l’espoir brésilien qui évolue à Sport Recife, au Brésil. L’information a été confirmée par un proche du club. A noté qu’il est régulièrement appelé avec la sélection des U20 de la Seleção. En cas d’arrivée en Ligue 1, Gustavo allongerait encore un petit peu plus la liste des joueurs auriverde dans le championnat de France, dont fait partie un certain Luis Henrique.