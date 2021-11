Mercato concurrents OM : Monaco veut 50M€ ? Un attaquant à Lyon cet hiver…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, PSG, Monaco, LOSC, Stade Rennais…) Au programme ce jeudi soir, Monaco demande 50M€ pour son international français et Juninho va recruter un attaquant cet hiver…

Azmoun ? C’est un joueur qui nous plaît beaucoup, à moi, à Peter — Juninho

En effet, Lyon va devoir faire sans l’Algérien Islam Slimani, le Camerounais Karl Toko Ekambi et le Zimbabwéen Tino Kadewere qui seront absents pendant au moins trois semaines pour disputer au minimum la phase de poules de la CAN qui débutera le 9 janvier prochain. Juninho travaille sur le dossier d’un attaquant et a confirmé sur RMC que le profil de Sardar Azmoun est toujours très apprécié.

«Ça fait un moment qu’on travaille avec le staff, avec Peter, trois joueurs vont partir à la CAN, Karl, Islam et Kadewere. En janvier, on a des matches importants, contre Saint-Etienne et le PSG. Même s’ils ne seront peut-être absents que trois semaines, l’idéal, c’est de trouver des solutions. Il nous manque un attaquant de côté, capable de percuter, comme le fait très bien Karl. Rayan est encore un peu jeune. Sardar Azmoun ? C’est un joueur qui nous plaît beaucoup, à moi, à Peter, même si c’est plutôt un avant-centre. On l’a déjà vu jouer sur le côté, en soutien de l’attaquant, c’est quelqu’un qui fait beaucoup d’efforts défensifs. Si on peut faire quelque chose, on va essayer. Demain (jeudi), on voit le président avec Peter, pour discuter de ça». Juninho – source : RMC (17/11/2021)

De son côté Jean Michel Aulas laisse planer le doute via son compte Twitter : « On a prévu de pouvoir se renforcer… On va retrouver Jeff Reine-Adélaïde et on a un certain nombre de joueurs qui demandent à jouer plus, je pense à des jeunes de l’académie. La période de la CAN sera une opportunité pour Rayan Cherki. » Ou encore il y a 3 semaines lors de la présentation des comptes annuels d’OL Groupe: « Chaque année depuis dix ans, on fait des ventes, donc on fera encore probablement des ventes. On va voir si on pourra résister à des offres et des clubs qui proposent deux ou trois fois leur salaire à nos joueurs. Je ne peux pas promettre qu’on pourra garder tout le monde. Mais s’il y a des départs, ils seront remplacés. Sur le marché français, on sera les plus gros investisseurs sur le long terme. »

C’est 50M€ pour Tchouaméni ?

C’est une valeur montante du football français. Aurélien Tchouaméni attise les convoitise surtout depuis qu’il a passé un cap cette saison en intégrant l’Equipe de France. L’AS Monaco commence à avoir des prétendants XXL le milieu de terrain de 21 ans. En effet, tous les cadors européens lorgnent sur l’international tricolore: le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester United sont cités ces dernières semaines.

Selon Tuttomercatoweb, Monaco aurait fixé le prix de départ d’Aurélien Tchouaméni à 50M€. Pour rappel, le milieu de terrain a été recruté en janvier 2020 en provenance de Bordeaux pour un montant de 18M€.

Pour Chelsea, le recrutement d’Aurélien Tchouaméni est considéré comme urgent ! 🇫🇷 Le monégasque est également très apprécié par le Real Madrid, mais qui pour l’instant, n’est pas passé à l’attaque. (MARCA) pic.twitter.com/UBagwhQvA9 — BeFoot (@_BeFoot) November 15, 2021

«Quand tu montes les marches du château, tu entres et tu vois des champions du monde, les meilleurs, et tu prends beaucoup de plaisir. A mon arrivée, je n’avais connu que le barrage de Ligue des Champions perdu contre le Shakhtar en août, et la Ligue Europa avec Bordeaux. Je n’avais pas de référence au top niveau. C’était un peu une terre inconnue. Je voulais savoir si Karim Benzema travaille autant qu’on le dit. Et oui, c’est vraiment un exemple». Aurélien Tchouaméni – source : L’Equipe Mag (05/11/2021)