Mercato concurrents OM : Monaco veut s’offrir une pépite française !

Monaco est toujours à l’affut afin de recruter les talent de demain en France. Selon l’Equipe, les pépites du TFC vont être sollicités cet été à l’image du gardien Guillaume Restes (19 ans), Christian Mawissa (19 ans) et Logan Costa (23 ans). Selon le quotidien sportif, « Mawissa est dans les radars de l’AS Monaco depuis plusieurs semaines. Le club de la Principauté devrait accélérer rapidement désormais pour tenter de devancer une concurrence importante, notamment en Bundesliga. Le défenseur central est sous contrat jusqu’en 2026. »

L’AS Monaco est intéressé par un jeune talent brésilien de 18 ans ! Ce dernier se nomme Luis Guilherme et évolue actuellement actuellement à Palmeiras, le champion du Brésil en titre. Le natif d’Aracaju est un milieu offensif (ou ailier droit) gaucher.

Apparu en équipe première durant la saison 2023, il compte 19 apparitions dont 4 titularisations en première division brésilienne. Il a aussi disputé 4 matchs et inscrit 2 buts avec les U17 du Brésil et fait actuellement partie de l’équipe U20.

