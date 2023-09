Mercato concurrents OM : Nice dément catégoriquement cette rumeur !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). Du coté de Nice, un retour d’Hugo Lloris a été annoncé en fin de mercato, une information totalement démentie par le directeur sportif Florent Ghisolfi.

À 36 ans, Hugo Lloris va devoir trouvé un nouveau club, car il ne fait plus partie des plans de Tottenham Annoncé à la Lazio, puis à Nice, l’ancien international français n’a pas quitté Londres a un an de la fin de son contrat.A lire : OM : Marcelino obligé de modifier son animation offensive ?

Ils ont ensuite fait fuiter l’info d’un refus pour l’atteindre

Interrogé par Nice-Matin, Florent Ghisolfi a expliqué que cette rumeur a été montée de toute pièce par un agent. «C’est une histoire révélatrice du foot actuel et de l’impact des réseaux sociaux. Dans les dernières minutes du mercato un agent a tenté de le faire résilier son contrat à Tottenham avec la carotte Nice, ils ont ensuite fait fuiter l’info d’un refus pour l’atteindre. Il n’a pas refusé Nice puisque concrètement le club ne lui a rien proposé. Comme je lui avais dit en fin de saison dernière, on a fait le choix Bulka. Et nous n’avons jamais imaginé, sportivement et financièrement, la possibilité que Hugo vienne en numéro 2 à Nice. Mais c’est un enfant du pays, il aime le club. C’est un projet qui peut lui correspondre dans le bon timing. On l’a dans un coin de la tête»,