Mercato concurrents OM: Nice finalement prêt à payer cher pour Christophe Galtier ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Alors qu’Olivier Létang, président du LOSC, affirmait récemment que les négociations n’avançaient pas avec Nice dans le dossier Galtier, l’affaire pourrait finalement se conclure d’ici peu.

La reprise des entraînements approche à grands pas mais l’OGC Nice et Lille ne savent toujours pas qui sera sur leur banc la saison prochaine. En effet, le dossier Christophe Galtier bloque les deux écuries puisque l’entraîneur français est totalement d’accord avec Nice mais Lille entend bien profiter de la dernière année de contrat du Marseillais pour encaisser un joli chèque. Longtemps en désaccord, les deux club pourrait conclure l’affaire d’ici peu.

« On n’a pas d’accord avec Nice. Les discussions avancent très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. On est un club qui doit être respecté. On ne vient pas s’essuyer les pieds sur le LOSC comme ça. » Olivier Létang – Source: BFM Lille (23/06/2021)

NICE D’ACCORD POUR PAYER 8 MILLIONS POUR RECRUTER GALTIER ?

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM: LE FEUILLETON GALTIER LOIN D’ÊTRE TERMINÉ !

Malgré toute cette période de confusion, L’Equipe nous apprend que la situation pourrait très prochainement se décanter. Selon le quotidien sportif, Nice serait prêt à payer 8M d’euros pour récupérer le champion de France avec le LOSC. Lille espérait, initialement, 10 millions pour se séparer de son entraîneur. Les discussions continuent mais un accord serait très proche. Une bonne nouvelle pour les Niçois à seulement trois jours de la reprise de leur entraînement.