Mercato concurrents OM : Nice pourrait (encore) s’offrir un joueur !

Le coach des Aiglons souhaite s’attacher les services d’un autre milieu de terrain. Et sa direction pourrait abonder dans son sens.

« En ce qui concerne notre mercato, compte tenu des blessures et des cas de Covid-19, nous allons nous poser la question avec Julien (Fournier, directeur du football) de voir si notre effectif est assez étoffé ou pas », lançait Patrick Vieira, au sortir de la défaite du GYM (3-0) face au PSG. Et selon L’Équipe, le coach de l’OGC Nice et sa direction réfléchiraient à recruter un autre milieu de terrain, afin de pouvoir épauler les jeunes comme Kephren Thuram Ulien, mais surtout d’emmener les Aiglons « dans une autre dimension ».



Le GYM réfléchit à un milieu de terrain expérimenté

Morgan Schneiderlin (30 ans) est venu au club dans ce rôle là. L’ancien d’Everton va apporter toute son expérience aux jeunes Niçois. Et son entraineur est déjà très satisfait de ce recrutement. Mais avec les départs annoncés de Wylan Cyprien (Bordeaux lorgne sur le joueur), et celui de Jean-Victor Makengo, le GYM aurait besoin d’un autre atout dans son entrejeu. Pour rappel, l’OGC Nice reste sur deux défaites en championnat (3-1 à Montpellier, et 3-0 face au PSG) et se positionne au 10e rang au classement.