Mercato Concurrents OM: Nice prend une décision forte concernant Atal

Entre Youcef Atal et l'OGC Nice, c'est terminé. Suspendu par les Aiglons depuis la mi-octobre, l'international algérien ne portera plus le maillot du Gym et sera vendu dès cet hiver.

Arrivé à Nice 2018, Youcef Atal est pris dans la tourmente depuis la mi-octobre pour avoir partagé un post contre les juifs après les événements du 7 octobre dernier. Le latéral algérien (34 sélections, 2 buts) est depuis suspendu par le Gym.

Placé en garde à vue le 24 octobre dernier, Atal sera jugé pour « provocation à la haine raciale à raison de la religion », et non pour « apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence ».

Nice veut se débarrasser d’Atal

🚨 Youcef Atal ne portera plus le maillot de l’OGC Nice ! 👋 Suspendu par le club, sanctionné par la LFP et convoqué par la justice pour « provocation à la haine à raison de la religion », le latéral droit quittera le le club cet hiver. 🗞 @Nice_Matin pic.twitter.com/GKSZtmtyxM — Actu Foot (@ActuFoot_) November 30, 2023

Selon les informations de Nice-Matin, le joueur de 27 ans, sous contrat avec le Gym jusqu’en juin 2024, ne rejouera plus sous les couleurs niçoises. Le club de la Côte d’Azur va tenter de vendre Youcef Atal lors du prochain mercato hivernal.

Le quotidien assure également qu’aucun club ne s’est encore positionné sur le dossier. Logique puisque le défenseur aux 12 réalisations et 8 passes décisives en 115 matchs toutes compétitions confondues avec Nice attend le verdict de son procès. Pas sûr donc qu’une équipe prenne le risque de l’engager avec la menace d’une lourde sanction planant au-dessus de sa tête.