L’Olympique de Marseille s’est imposé 4-3 face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi lors de la 5e journée de Ligue Europa grâce au triplé de Pierre-Emerick Aubameyang. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo et Walid Acherchour sont revenus sur la victoire olympienne.

« On est dans un contexte qui n’est pas favorable à l’OM et tu gagnes 4-3 face à un Ajax qui va mieux dans un match spectaculaire »

⚪🔵 @walidacherchour sur l’OM : « Tu prends six buts contre le pire Ajax depuis quinze ans ? On a pris du plaisir devant le match, mais si on doit parler du contenu… » pic.twitter.com/H1rVOZeghu — After Foot RMC (@AfterRMC) November 30, 2023

« On est dans un contexte qui n’est pas favorable pour l’OM. Il n’y a rien qui va. Le coach n’arrive pas a obtenir des résultats. Les équipes on ne les comprend pas, quand il y en a un qui joue on se dit que c’est l’autre qui devrait jouer. Arrive la coupe d’Europe, tu n’es pas fringant, tu reçois un Ajax qui va mieux par rapport à son début de saison mais au final tu gagnes 4-3 avec un match spectaculaire et Aubameyang qui met un super but. Tu fais quoi comme bilan à la fin , s’est interrogé l’éditorialiste. J’ai pris trois buts, ma défense n’est pas remarquable, tu fais des critiques et la fine bouche ou alors tu te dis le 4-3 va peut-être redonner confiance à un mec comme Aubameyang qui était un peu dans le trou et peut créer une dynamique. Je ne sais pas trop. On peut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Chacun va le voir comme il a envie de le voir. Ce match est un peu comme celui du PSG l’autre soir qui est mené 1-0 et qui s’en sort finalement avec un 1-1 et un résultat qui permet d’avoir encore son destin entre les mains. Dans les matchs de poules, c’est parfois un peu de la comptabilité. Je suis plus dans l’émotion dans les matchs de Coupe d’Europe. Peut-être que si l’Ajax termine à 11, l’OM n’aurait pas gagné mais cela s’est passé ainsi. », a-t-il poursuivi.

Pour Walid Acherchour, la victoire de l’OM est en trompe l’oeil par rapport au contenu proposé. « Qu’aurait-on dit à 3-3 sans la cagade du gardien ? Tu prends six buts contre le pire Ajax depuis 15 ans, a déploré le journaliste. Bien évidemment que l’on a vu un match spectaculaire en tant qu’observateur, on a pris du plaisir devant la rencontre. J’imagine que les supporters de Marseille aussi. Cela reste quand même une phase de poules d’Europa League bien menée. Lors du premier match contre Brighton, Gattuso venait d’arriver, je pensais que l’OM allait prendre une fessée. Au final Marseille menait 2-0 et ça fait 2-2 parce que physiquement les joueurs étaient en difficulté. Ils vont s’imposer ensuite à Athènes, certes pas dans un match fou mais dans une rencontre plutôt solide. Lorsqu’il y a le tirage au sort, je me dis poule de la mort dans cette Europa League, attention à l’OM et au final tu es leader à 1 journée de la fin et en ballotage favorable pour te qualifier en 8ème. C’est un côté positif« , a-t-il ajouté.